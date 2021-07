Mise à jour Twitter : la clé de sécurité peut être votre seule méthode d’authentification à deux facteurs pour sécuriser le compte maintenant

En 2018, Twitter a ajouté la possibilité d’utiliser des clés de sécurité comme l’une des nombreuses options 2FA pour sécuriser les comptes

Les utilisateurs de Twitter peuvent passer à une méthode d’authentification à deux facteurs avec l’utilisation de clés de sécurité. Les clés de sécurité seront désormais le seul moyen de sécuriser votre compte à la fois sur mobile et sur le Web. Les clés de sécurité physiques sont l’un des moyens les plus efficaces de protéger le compte Twitter et présentent des avantages par rapport aux autres méthodes à deux facteurs comme les SMS ou une application d’authentification, car elles ne reposent pas sur un code qu’un mauvais acteur pourrait intercepter. Les clés physiques sont uniquement réservées aux utilisateurs.

Ce n’est qu’en mars que Twitter a annoncé qu’il vous permettrait d’utiliser une clé de sécurité comme seule méthode d’authentification à deux facteurs, et mercredi, il a annoncé via un tweet que la fonctionnalité était désormais en ligne. « Maintenant, les clés de sécurité peuvent être votre seule et unique méthode d’authentification à deux facteurs sur mobile et sur le Web. » dit le tweet.

Les clés de sécurité ont des protections intégrées pour garantir que même si une clé est utilisée sur un site de phishing, les informations partagées ne peuvent pas être utilisées pour accéder à votre compte. De plus, ils peuvent différencier les sites légitimes des sites malveillants et bloquer les tentatives de phishing que les SMS ou les codes de vérification ne feraient pas.

En 2018, Twitter a ajouté la possibilité d’utiliser des clés de sécurité comme l’une des nombreuses options 2FA pour sécuriser les comptes, mais cela ne fonctionnait que pour Twitter sur le Web, pas pour l’application mobile, et les comptes devaient également avoir une autre forme de 2FA activée. En 2019, Twitter a mis à niveau sa prise en charge des clés de sécurité où les utilisateurs peuvent activer 2FA sans fournir de numéro de téléphone. Bientôt, les clés de sécurité ont été mises à disposition pour iOS et Android avec le Web. . Plus tôt cette année, Twitter a permis à l’utilisateur d’avoir plusieurs clés de sécurité, ce qui permet aux comptes gérés par plusieurs personnes d’activer plus facilement 2FA.

“Avec cette mise à jour, nous voulons que chacun se sente habilité à activer les clés de sécurité pour mieux sécuriser son compte Twitter.” a déclaré le géant des médias sociaux dans son article de blog.

