Mise à jour WBC sur les combats obligatoires

Don King Promotions et Titov Promotions ont convenu des conditions de la défense obligatoire du titre du champion WBC cruiserweight Ilunga Makabu et du champion d’argent / concurrent obligatoire Thabiso Mchunu. Cette bataille panafricaine se déroulera sur un seul site et la date sera annoncée prochainement.

Le champion des poids coq WBC, Nonito Donaire, affrontera le champion par intérim Reymart Gaballo pour déterminer le seul champion des poids coq WBC lorsqu’un accord aura été conclu.

Gary Russell Jr. fera l’une de ses défenses obligatoires contre Mark Magsayo.