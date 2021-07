Mise à jour Wear OS 3.0 confirmée pour certaines montres intelligentes – avec quelques mises en garde

in

Google a enfin éclairci une partie de la situation de la mise à jour de la prochaine plate-forme unifiée Wear OS 3.0.

La société vient d’annoncer que seules certaines montres connectées Wear OS seront mises à jour vers la nouvelle plate-forme unifiée. Cela inclut le GPS Mobvoi TicWatch Pro 3, le cellulaire TicWatch Pro 3 et le nouveau TicWatch E3.

Après que la société a annoncé la grande mise à jour de Google I/O, il y a eu une certaine incertitude et confusion concernant la disponibilité de la nouvelle plate-forme unifiée de Google et de Samsung. Il y a même eu des allers-retours pour savoir si les modèles TicWatch recevraient ou non la mise à jour, mais c’est bien d’avoir enfin une certaine clarté.

La nouvelle est particulièrement bonne pour tous ceux qui ont acheté les montres intelligentes de Mobvoi, qui fonctionnent déjà très bien grâce au chipset Qualcomm Snapdragon Wear 4100.

Ces montres rejoindront les montres intelligentes Fossil de nouvelle génération qui comprendront également la nouvelle plate-forme Wear OS, bien qu’il s’avère qu’elles n’auront pas la nouvelle mise à jour au lancement comme prévu.

Selon Google, les modèles TicWatch susmentionnés et les prochaines montres Fossil ne recevront pas la mise à jour Wear OS 3.0 avant la mi-2022, au plus tôt. Cela pourrait potentiellement laisser la rumeur Samsung Galaxy Watch 4 comme la seule montre intelligente avec la nouvelle plate-forme pendant un certain temps.

Cela pourrait être une bonne nouvelle pour Samsung, car cela pourrait entraîner une augmentation des ventes de personnes qui préfèrent ne pas attendre la mise à jour. Cependant, il est curieux que Fossil soit obligé d’attendre, car la société a été un grand partisan du maintien de la plate-forme en vie avec certaines des meilleures montres Wear OS. Cela pourrait indiquer que Google s’appuie fortement sur Samsung pour le succès futur de Wear OS.

Il y a une autre mise en garde à la mise à niveau. Google déclare qu’en raison de “l’étendue des modifications apportées à Wear OS 3”, les appareils éligibles devront être réinitialisés aux paramètres d’usine lors de la réception de la mise à jour. La société se rend compte que tout le monde ne voudra pas réinitialiser ses appareils, donc la mise à niveau ne sera pas nécessaire, affirmant qu’elle sera proposée “sur une base d’adhésion pour les appareils éligibles”.

D’un autre côté, Google indique que toute personne utilisant des montres Wear OS 2.x continuera à recevoir des mises à jour de sécurité pendant au moins deux ans après le lancement et que la société prévoit d’introduire de nouvelles expériences d’application comme les nouvelles mises à jour Gboard et Play Store Wear OS. .

La nouvelle est quelque peu mitigée pour les fans de Wear OS, mais ne laisse aucun doute sur le fait que la plate-forme aura un grand impact en 2022.

