Mise à jour WhatsApp : différents tons de peau pour quelques emojis afin d’annuler le raccourci de mise à jour du statut, les principales fonctionnalités en cours

Mise à jour WhatsApp : La plate-forme de messagerie instantanée populaire WhatsApp apporte de temps en temps de nouvelles fonctionnalités intéressantes sur sa plate-forme pour offrir aux utilisateurs la meilleure expérience possible. WhatsApp est une application que les gens utilisent régulièrement pour se connecter avec leur famille, leurs amis et leurs proches. L’application a permis aux gens de rester en contact étroit avec ceux qui vivent à l’extérieur du pays.

Selon le dernier développement, WhatsApp, propriété de Meta, est prêt à apporter une nouvelle fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs de sélectionner différentes combinaisons de tons de peau pour les emojis en couple.

« WhatsApp déploie des combinaisons de tons de peau sur la version bêta de WhatsApp pour Android ! WhatsApp active désormais une nouvelle fonctionnalité pour sélectionner différentes combinaisons de tons de peau tout en choisissant quelques emojis », a tweeté WABetaInfo jeudi.

« Alors que nous attendons une nouvelle mise à jour de correction de bogues pour la version bêta de WhatsApp pour Android via le Google Play Store, qui devrait résoudre le crash sur Android 12 (mais elle est déjà disponible en version Web), WhatsApp publie maintenant une nouvelle fonctionnalité sur les emojis « , a-t-il ajouté.

Les utilisateurs de WhatsApp adorent échanger des emojis tout en discutant sur la plateforme. Les émojis aident à mieux faire passer les messages et sont ainsi utilisés par la majorité des utilisateurs au quotidien. « Enfin, WhatsApp libère maintenant la possibilité de créer différentes combinaisons de tons de peau pour les emojis en couple », a écrit WABetaInfo dans son article de blog.

Il a également indiqué que la fonctionnalité avait déjà été repérée dans le journal des modifications de WhatsApp pour Android 2.21.22.8, mais qu’elle était en cours de développement à ce moment-là. Maintenant, WhatsApp déploie cette option pour sélectionner les bêta-testeurs :

Ainsi, à partir de maintenant, les utilisateurs de WhatsApp pourront sélectionner différentes combinaisons de peaux tout en choisissant quelques emojis. La fonctionnalité, pour l’instant, sera disponible pour certains bêta-testeurs. L’activation de plus de fonctionnalités est prévue et devrait être bientôt disponible.

Dans un autre développement important sur WhatsApp, WABetaInfo a également informé que la plate-forme déployait une nouvelle mise à jour pour le client de bureau via le canal bêta officiel, portant la version à 2.2147.9. Après avoir mis en œuvre une nouvelle façon de créer des autocollants à partir d’images sur la version bêta de WhatsApp Desktop, WhatsApp publie maintenant une nouvelle fonctionnalité pour explorer la boutique d’autocollants directement à partir du client Web/de bureau ».

WABetaInfo a écrit dans son article de blog que les utilisateurs pourront désormais ouvrir un nouveau magasin d’autocollants en appuyant sur l’icône plus dans la barre d’autocollants. Le magasin d’autocollants stockera les mêmes packs d’autocollants que vous voyez sur votre appareil. Cela fonctionnera cependant différemment. Dans ce cas, vous ne pourrez pas télécharger l’intégralité du stick pack, mais vous pourrez choisir un autocollant spécifique dans un pack d’autocollants à envoyer aux personnes tout en discutant.

De plus, « WhatsApp a également ajouté un nouveau petit ajout : vous pouvez désormais appuyer sur un autocollant dans le chat pour voir le pack d’autocollants auquel il appartient », a ajouté le suivi des mises à jour de WhatsApp. La fonctionnalité est actuellement disponible pour les bêta-testeurs ; ceux qui utilisent la dernière mise à jour de la bêta de WhatsApp Desktop. D’autres activités sont prévues très prochainement pour tous les utilisateurs.

Le statut de partage sur WhatsApp est devenu très courant de nos jours. Les utilisateurs ont désormais la possibilité de partager des statuts/histoires sur presque toutes les principales plateformes de médias sociaux. L’histoire ou la mise à jour du statut reste dans la chronologie pendant 24 heures et disparaît automatiquement.

Dans l’un des développements majeurs, WhatsApp a annoncé qu’il déploiera bientôt une nouvelle fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs d’annuler la mise à jour de statut lorsqu’ils la téléchargent. Cela signifie qu’une fois que les utilisateurs ont sélectionné l’option Annuler, la mise à jour du statut sera automatiquement supprimée pour tout le monde. L’option « Annuler » sera momentanément disponible à l’écran une fois que l’utilisateur aura partagé une mise à jour de statut sur WhatsApp.

La fonctionnalité sera utile pour ceux qui mettent à jour le statut par inadvertance et souhaitent ensuite le supprimer dès que possible.

À l’heure actuelle, chaque fois qu’un utilisateur doit supprimer la mise à jour de statut, il doit généralement choisir la mise à jour de statut qui doit être supprimée, puis cliquer sur les trois points pour supprimer la mise à jour de statut. Ce processus prend du temps et il y a de fortes chances que ce statut obtienne une vue ou deux. Pour éviter ce genre de situation, cette fonctionnalité peut s’avérer utile. La fonctionnalité est actuellement disponible pour certains bêta-testeurs iOS et sera bientôt disponible pour les utilisateurs WhatsApp non bêta.

