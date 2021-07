Ethereum (ETH)

Mise à niveau d’Ethereum London confirmée, EIP-1559 en ligne dans moins de 3 semaines

La Fondation Ethereum a annoncé vendredi que le bloc 12 965 000 avait été finalisé pour la mise à niveau de Londres, qui place sa date de lancement dans la première semaine du mois prochain, entre le 3 et le 5 août 2021.

Avec son déploiement de testnet réussi, la mise à niveau de Londres est maintenant prête à être activée sur le réseau principal Ethereum, a-t-il déclaré.

À la limite de gaz actuelle, la chaîne PoW serait déflationniste avec des frais de baes d’environ 150 gwei (133 pour les récompenses en bloc et un certain tampon pour les récompenses d’oncle). Sur PoS, avec l’émission quotidienne actuelle (~ 1100 ETH), la chaîne serait déflationniste à ~ 11 gwei. https://t.co/ODuf4npNt0 — Tim Beiko | timbeiko.eth 🦇🔊 (@TimBeiko) 15 juillet 2021

Ainsi, l’EIP 1559 est ce qui enthousiasme le plus la communauté, qui brûlera les frais de base et fera effectivement de l’ETH un «actif déflationniste» qui pourrait potentiellement conduire à des augmentations de prix.

Ces changements seront activés à ce numéro de bloc spécifique – 12 965 000.

Essayez d’être un ETH baissier après avoir regardé ce pic.twitter.com/zQDPOzltEu – RYAN SΞAN ADAMS – rsa.eth 🦇🔊 (@RyanSAdams) 16 juillet 2021

Pour être pleinement préparé pour le grand jour et impliquer davantage de personnes dans les changements à venir dans la mise à niveau très attendue de Londres, la fondation Ethereum double toutes les primes pour les vulnérabilités liées à la mise à niveau.

En tant qu’utilisateur ou détenteur d’Ethereum, personne n’est tenu de faire quoi que ce soit, à moins que votre fournisseur de services d’échange ou de portefeuille ne vous demande de prendre des mesures supplémentaires. Méfiez-vous des arnaques ici.

Pour être compatible avec la mise à niveau, les opérateurs de nœuds doivent mettre à niveau leurs versions clientes qui sont différentes de celles qui l’ont prise en charge sur le testnet.

Les mineurs sont tenus de modifier manuellement leur objectif de limite de gaz au double de celui actuel, car une fois la mise à niveau de Londres en ligne, la taille du bloc sera doublée et EIP-1559 gardera les blocs remplis à environ 50%, a-t-il déclaré.

Si un mineur ou un opérateur de nœud ne participe pas à la mise à niveau, il sera bloqué sur une chaîne incompatible suivant les anciennes règles et ne pourra pas envoyer d’Ether ou fonctionner sur le réseau Ethereum post-mise à niveau.

Après tout, « les mises à niveau du réseau dans une blockchain nécessitent une coopération et une communication avec la communauté, ainsi qu’avec les développeurs des différents clients Ethereum pour que la transition se passe en douceur. »

