Mise à niveau massive de l’écran OLED du MacBook Pro d’Apple attendue en 2022

Le MacBook Pro bénéficie d’une importante mise à niveau d’affichage cette année, selon diverses rumeurs. La mise à niveau concerne à la fois la taille de l’écran et la qualité de l’affichage. Apple lancera un MacBook Pro 14 pouces aux côtés d’un modèle 16 pouces. Les deux seront dotés de la même technologie mini-LED vue pour la première fois sur le modèle iPad Pro 12,9 pouces. Mais Apple continuera d’améliorer l’expérience d’affichage des MacBook Pro et iPad. Dès 2022, Apple pourrait lancer les premiers ordinateurs portables dotés d’écrans OLED. Samsung serait en train de créer une nouvelle technologie pour fabriquer des écrans OLED de plus de 10 pouces, en vue des commandes d’Apple pour de nouveaux MacBook et iPad.

Quoi de mieux pour MacBook Pro : OLED ou mini-LED ?

Il peut sembler surprenant qu’Apple lance des MacBook et des iPad avec des écrans mini-LED en 2021, puis lance des ordinateurs portables et des tablettes avec des panneaux OLED un an ou deux plus tard.

Mais Apple ne met pas tous ses œufs dans le même panier. La société peut combiner des panneaux LCD, mini-LED et OLED dans divers modèles de MacBook Pro et iPad. La qualité de l’écran pourrait aider Apple à différencier ses appareils. En outre, il pourrait y avoir une question d’approvisionnement à considérer. Apple se bat pour le moment avec la production d’écrans mini-LED. Avoir des alternatives OLED peut être utile.

Les mini-LED et OLED apporteront des améliorations significatives par rapport à l’écran LCD. Nous recherchons une meilleure luminosité, de meilleures couleurs et un meilleur contraste pour les mini-LED et les OLED. On ne sait pas pour le moment quels appareils resteront sur mini-LED et quels appareils passeront à OLED. Cette année, Apple propose des écrans mini-LED pour l’iPad Pro le plus cher et le tout nouveau MacBook Pro.

Pourquoi la technologie OLED de Samsung ?

Samsung est le premier fabricant mondial d’écrans OLED pour smartphones. C’est pourquoi il remporte toujours la plupart des commandes de panneaux OLED d’Apple pour l’iPhone. C’est l’un des contrats de fourniture d’iPhone les plus lucratifs, avec d’autres acteurs du jeu essayant de développer le type d’écrans OLED qui répondrait aux besoins d’Apple. LG est l’un d’entre eux et BOE en est un autre. Le premier a beaucoup d’expertise dans la fabrication d’écrans OLED pour téléviseurs, mais il n’a jamais vraiment réussi à apporter le même A-game aux smartphones.

Samsung fabrique déjà des écrans OLED pour tablettes. Le panneau OLED est l’une des caractéristiques déterminantes de la meilleure réponse de Samsung à l’iPad Pro. Mais même ainsi, le géant coréen développe déjà une nouvelle technologie qui pourrait l’aider à courtiser les activités MacBook Pro et iPad d’Apple.

Enfin, Samsung a lancé ses écrans OLED pour ordinateurs portables début 2021, dévoilant par la même occasion sa technologie Under Panel Camera (UPC).

Les nouveaux écrans OLED de Samsung

Le site d’information coréen The Elec a expliqué que les fournisseurs d’écrans Samsung sont déjà en concurrence pour les commandes de Samsung. Le géant coréen développe de nouveaux « graveurs à sec » pour les panneaux OLED Gen 8.5. Les écrans seront destinés aux ordinateurs avec des écrans de plus de 10 pouces. Le MacBook Pro et de nombreux modèles d’iPad pourraient bénéficier d’une telle mise à niveau OLED.

Samsung a besoin d’une technologie de fabrication plus sophistiquée pour ces appareils, selon le rapport :

Les graveurs secs sont utilisés pendant le processus de transistor à couche mince. Ils sont utilisés pour graver des circuits tels que la porte, la source et la pluie. Les graveurs à sec font le pari de graver des circuits plus fins et plus précis par rapport aux graveurs à eau. OLED pour les applications informatiques de 10 pouces ou plus nécessitait que les pixels rouges, verts et bleus soient étroitement alignés sur le panneau, ce qui rend l’utilisation du graveur à sec optimale pour leur production.

Samsung possède ses propres tablettes Galaxy Tab S avec des écrans de plus de 10 pouces dotés d’écrans OLED. Samsung souhaite améliorer la technologie de fabrication d’écrans OLED, ce qui suggère qu’il souhaite impressionner un client particulièrement convoité.

Une personne familière avec les projets de Samsung a déclaré que la société se préparait aux futures commandes d’écrans OLED d’Apple pour MacBook.

Cela dit, il n’y a rien de précis à ce stade. Bien que la mise à niveau du MacBook Pro et de l’iPad vers OLED semble logique, rien ne permet de savoir si Apple adoptera effectivement la nouvelle technologie d’écran OLED de Samsung dans un avenir proche.

