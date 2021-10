Mise à niveau technologique : le gouvernement fait bouger le wagon 5G ; Le département des télécommunications forme un comité pour définir la stratégie

Le gouvernement souhaite connaître l’état actuel de la disponibilité des produits, appareils et applications 5G et ce qui peut être fait pour les mettre à la disposition des consommateurs.

Dans la perspective du déploiement des services 5G, le département des télécommunications (DoT) a formé un comité pour concevoir une stratégie de commercialisation et de monétisation de la 5G et des technologies 5Gi développées au niveau national.

Selon des sources, le comité, constitué en tant que membre (technologie) du DoT, sollicitera les contributions des parties prenantes concernant les deux technologies. Toutes les parties concernées, y compris les opérateurs de télécommunications, les fournisseurs de réseaux et autres, sont tenues d’envoyer leurs commentaires à court terme d’ici mars de l’année prochaine et deux ans supplémentaires à long terme.

Le DoT délibérera sur la stratégie de développement de l’écosystème 5G dans le pays et sur ce qui doit être fait pour nourrir et faire proliférer l’écosystème d’applications de la 5G. En outre, le DoT souhaite rechercher des contributions pour la stratégie et le plan de commercialisation et de monétisation des technologies 5G et 5Gi.

Selon des sources, le gouvernement souhaite promouvoir la technologie 5Gi et souhaite que les opérateurs l’utilisent. Les essais 5G sont actuellement en cours mais aucun opérateur ne le fait avec la technologie 5Gi locale. Récemment, le secrétaire aux télécommunications K Rajaraman s’était rendu à l’IIT Madras pour voir le banc d’essai local 5G développé par l’institut et d’autres instituts collaborateurs.

La norme 5Gi a été conçue pour répondre au cas d’utilisation rural typique de l’Inde. Le gouvernement a offert aux fournisseurs de services de télécommunications la possibilité de choisir entre ces deux normes.

Il faut mentionner qu’au début de l’année, le comité permanent des technologies de l’information, présidé par le député du Congrès Shashi Tharoor, avait retiré le DoT pour n’avoir pas fait suffisamment de travail préparatoire pour le lancement des services 5G en Inde. Le comité avait déclaré qu’à un moment où de nombreux pays se dirigeaient rapidement vers la technologie 5G, l’Inde n’assisterait probablement à son déploiement que d’ici la fin de 2021 ou au début de 2022, cela trop partiellement.

Les pays ont commencé à déployer commercialement la 5G en 2019, mais en Inde, elle n’a pas encore été lancée commercialement. Actuellement, le réseau 5G couvre environ 7 % de la population mondiale et on s’attend à ce que d’ici 2025, 20 % de la population mondiale soit couverte par la 5G. Les pays où la 5G a été lancée comprennent les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, les pays de l’Union européenne, la Chine, le Japon, la Corée du Sud, la Thaïlande, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite, le Qatar et Bahreïn.

