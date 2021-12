Mise à niveau vers le Wi-Fi tri-bande AC2100 pour moins de 40 $ pendant la durée de Speedefy

Lorsque la plupart des gens recherchent un routeur, ils veulent surtout quelque chose qui offrira une vitesse suffisante à toute la famille pour faire du streaming HD ou 4K et des médias sociaux sans regarder les barres de chargement. Le Speedefy K7W est un routeur tri-bande AC2100 Wi-Fi 5 avec une vitesse plus que suffisante pour la plupart des familles avec un prix imbattable. Cela dit, jusqu’au 25 décembre, vous pouvez économiser encore plus en combinant un coupon Amazon de 20% avec une réduction supplémentaire de 30% avec le code promo ci-dessous. Si vous avez besoin d’un nouveau routeur, vous pouvez obtenir le Speedefy K7W pour seulement 39,64 $, soit la moitié du prix normal.

Pour obtenir l’offre, cochez la case du coupon de 20 % sur la page Amazon avant d’ajouter le routeur à votre panier. Après cela, procédez à la vérification. Lorsque vous entrez vos informations de paiement, entrez le code du coupon MQNQ2NAZ pour un autre 30% de réduction.

Nous avons trouvé que le Speedefy K7W était à la hauteur de ses prétentions avec beaucoup de vitesse et de capacité pour que plusieurs appareils diffusent du contenu 4K. Ceci est possible grâce à sa deuxième bande de 5 GHz qui peut être utilisée pour répartir la charge lorsque plusieurs appareils tentent d’extraire des données à la fois. Le routeur a utilisé la direction de bande pour maintenir les appareils sur la meilleure bande possible en fonction de la congestion dans votre région.

À l’arrière, le Speedefy dispose de trois ports LAN Ethernet gigabit pour les appareils filaires. Les sept antennes aident le routeur à fournir une couverture solide dans toute votre maison. Le K7W prend également en charge le MU-MIMO 4×4 afin que les appareils compatibles puissent se connecter avec des vitesses de liaison supérieures au gigabit.

Obtenez 20% de réduction puis 30% de réduction avec le code promo MQNQ2NAZ

Routeur Wi-Fi Gigabit Speedefy AC2100 K7W | 50% de réduction



Le Speedefy K7W tire le meilleur parti de sa connexion Wi-Fi 5 avec des vitesses tri-bande AC2100 et une prise en charge 4×4 MU-MIMO.

39,64 $ sur Amazon

Si vous recherchez l’un des routeurs Wi-Fi les plus rapides du marché, vous devrez passer à l’un des meilleurs routeurs Wi-Fi 6, mais si vous voulez simplement que votre Wi-Fi fonctionne à grande vitesse pour seulement à peu près tout, un routeur Wi-Fi 5 tri-bande peut toujours faire le travail. Pour de nombreuses personnes, ce routeur sera une mise à niveau solide par rapport à la boîte fournie par votre FAI et si vous cherchez à aider votre famille élargie à mettre à niveau avec un budget avant la fête de vacances, c’est un excellent choix.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.