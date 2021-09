Mise à niveau vers l’iPhone 13 : les propriétaires d’iPhone 11 en tête de liste

De nouvelles données mettent en lumière qui envisage de passer à l’iPhone 13 et ce qui arrive à leurs anciens téléphones.

Les propriétaires d’iPhone 11 sont en tête de liste de ceux qui échangent leur iPhone existant afin d’acheter le dernier modèle…

SellCell a analysé des dizaines de milliers d’échanges d’iPhone au cours des deux dernières semaines pour voir quels modèles étaient vendus. La société propose un verrouillage des prix avant le lancement, ce qui signifie que les propriétaires d’iPhone peuvent convenir d’un accord de reprise avant le lancement d’un nouveau modèle, mais n’envoyer le téléphone qu’une fois qu’ils ont leur nouveau.

Sans surprise, quelque 18 % des échanges d’iPhone concernaient l’iPhone 11.

Comme les contrats de téléphonie mobile de 24 mois sont courants de nos jours, il est logique que les personnes dont les contrats se terminent veuillent échanger. Cela inclut clairement les utilisateurs d’iPhone 11.

Avec le cycle de mise à niveau moyen des smartphones maintenant compris entre trois et quatre ans, il n’est pas non plus surprenant de voir le XR ensuite, à 14%.

Apple a lancé le XR en 2018, ce qui signifie que certaines personnes ont ce smartphone dans leur poche depuis près de trois ans maintenant.

Ce qui est plus surprenant, c’est que cela a été égalé par les propriétaires d’iPhone 12 Pro Max, avec 14% de ceux qui organisent des échanges sur un téléphone d’un an.

Cependant, SellCell pense savoir pourquoi.

L’iPhone 12 Pro Max est le plus cher de tous les combinés de la série 12 (évidemment). Malgré une baisse de valeur initiale après le lancement, l’iPhone 12 Pro Max a en fait récupéré une partie de sa valeur perdue. C’est vrai, son prix de reprise a commencé à remonter au sixième mois de la vente. Ainsi, avec un bon prix de reprise, et en tant que le plus prestigieux des smartphones de la série 12, il est logique que les propriétaires avisés d’iPhone 12 profitent de la valeur soutenue de Pro Max et obtiennent le prix le plus élevé pour leur combiné, avant cela. chute à nouveau après le lancement 13.

De plus, bien que les contrats de deux ans soient les plus courants, il existe encore de nombreuses personnes sous contrat de 12 mois, qui ont remboursé leur téléphone et peuvent désormais en obtenir un nouveau.

Par ailleurs, CIRP a interrogé 2 000 propriétaires de smartphones américains pour savoir ce qu’ils font avec leurs anciens téléphones. Les propriétaires d’iPhone étaient les plus susceptibles de les vendre ou de les échanger, probablement en raison de valeurs de revente moyennes plus élevées, tandis que les propriétaires d’Android étaient plus susceptibles de les conserver comme téléphone de rechange. Les propriétaires d’iPhone étaient également plus susceptibles que les propriétaires d’Android de transmettre leur ancien téléphone à un membre de leur famille ou à un ami.

Si vous envisagez de passer à l’iPhone 13, quel téléphone possédez-vous actuellement et qu’est-ce qui motive votre décision ? Merci de partager dans les commentaires.

Photo : Daniel Romero/Unsplash

Vous cherchez à échanger votre iPhone/mise à niveau vers iPhone 13 ?

