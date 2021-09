Mise en cache intelligente : une stratégie agile pour les entreprises gourmandes en données

Le passage généralisé au travail à distance a considérablement accéléré l’adoption d’infrastructures et de services basés sur le cloud. En avril 2020 par exemple, le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a fourni un aperçu puissant lorsqu’il a déclaré que son entreprise avait vu « deux ans de transformation numérique en deux mois ». Dans le contexte d’une tendance technologique qui connaît déjà d’énormes niveaux d’investissement dans le monde, c’est un autre grand pas en avant.

Dans le seul secteur du cloud public, Gartner a récemment prédit que les dépenses des utilisateurs finaux pour les services de cloud computing dans le monde augmenteraient de 23,1 % en 2021 pour atteindre 332,3 milliards de dollars, contre 270 milliards de dollars en 2020. Dans son analyse, Gartner a déclaré que « les événements de l’année dernière a permis aux DSI de surmonter toute réticence à déplacer les charges de travail critiques des locaux vers le cloud . . . même en l’absence de pandémie, il y aurait toujours une perte d’appétit pour les centres de données. »

Pour certaines organisations, cela a remis en question l’ensemble de leur stratégie informatique sur site et l’option de tout faire avec une approche entièrement basée sur le cloud est une alternative de plus en plus attrayante. À mesure que le marché des fournisseurs de services a mûri et est devenu plus compétitif, les obstacles à l’adoption ont progressivement disparu et de nombreuses équipes techniques élaborent des stratégies de plus en plus sophistiquées.

Les organisations qui ont été fortement attachées aux modèles d’infrastructure informatique sur site traditionnels ont découvert que le cloud computing offre une option polyvalente, puissante et abordable, et les expériences des 18 derniers mois ont été essentielles à la planification de leur infrastructure technologique à long terme.

Malgré les nombreux avantages du cloud, cependant, il reste un éventail de circonstances où une approche sur site ou hybride qui combine le meilleur des capacités locales et cloud reste la meilleure option. Par exemple, les organisations qui s’appuient sur de gros volumes de données, comme celles des secteurs des médias et de la construction, ont souvent besoin de la polyvalence offerte par une approche mixte. De même, il existe de nombreuses situations où les entreprises et leurs équipes sont relativement « hors réseau » du point de vue de la connectivité des données, ce qui signifie que des services Internet rapides et fiables ne peuvent être garantis, comme les situations rencontrées sur les chantiers ou dans les bureaux temporaires.

Dans ces cas d’utilisation, les organisations doivent toujours fournir des services efficaces qui répondent aux besoins des utilisateurs et des clients. Prenez la sauvegarde et la protection des données, par exemple, où la réplication des données cloud dans des lieux d’exécution sur site peut aider à garantir que les entreprises ont toujours accès aux données critiques, quels que soient les défis auxquels elles sont confrontées.

Faire passer le cloud hybride au niveau supérieur

Les options ne s’arrêtent pas là, cependant. Poussant plus loin le concept de cloud hybride, la mise en cache intelligente est une approche qui optimise le stockage sur site en identifiant automatiquement les fichiers à mettre en cache en fonction de politiques orientées métier. Le processus supprime également les fichiers qui ne sont plus pertinents pour les utilisateurs en fonction de l’évolution des priorités et des besoins, et cela nettoie les fichiers qui ne sont plus nécessaires ou rarement consultés pour faire de la place pour les nouveaux.

Cela réduit non seulement le nombre de fois où les fichiers doivent être récupérés à partir du cloud, tandis que l’utilisation d’algorithmes avancés de mise en cache des données aide à maximiser la vitesse et l’efficacité de la diffusion de contenu, tout en améliorant l’expérience utilisateur. Pensez-y de cette façon – alors que les services de streaming musical fournissent du contenu à la demande, de nombreuses personnes aiment également conserver des copies permanentes de leurs morceaux préférés afin de pouvoir y accéder quand et où ils se trouvent.

Concrètement, imaginez la situation à laquelle sont confrontés les utilisateurs travaillant dans des industries gourmandes en ressources, telles que les médias et la construction. Pour ces personnes, l’utilisation quotidienne de logiciels d’édition multimédia ou d’outils de construction hébergés dans des clouds publics dépend d’un accès fiable aux fichiers et aux données. Ces applications spécialisées doivent également fournir un accès efficace à de gros volumes de données ou même à des plages d’octets spécifiques dans un fichier volumineux.

Dans de nombreuses situations actuelles, ces demandes de fichiers sont prises en charge sur des clouds publics, et une solution hybride déployée dans un cloud public fournirait le protocole SMB nécessaire à ces applications spécialisées. Mais en utilisant un cache intelligent, le cloud est plus proche de l’utilisateur, de sorte que ses applications, fichiers, données et autorisations clés sont plus facilement accessibles.

Un autre avantage de cette approche est qu’elle peut également aider les organisations à réduire considérablement le trafic réseau en réduisant les taux de réussite des fichiers mis en cache et en maintenant le stockage local au minimum. De plus, il élimine les conjectures de la mise en cache locale et en réduisant les frais généraux administratifs, il aide les administrateurs à se concentrer sur des activités plus stratégiques.

Ce sont des considérations importantes. Alors que les entreprises du monde entier affinent leurs politiques de travail à distance et hybride à long terme, il devient plus important que jamais qu’elles développent leur infrastructure technologique pour soutenir l’efficacité et la productivité des travailleurs où qu’ils soient basés. Pour certains, une plate-forme cloud « tout compris » offre la solution idéale, tandis que pour d’autres, une solution hybride utilisant la mise en cache intelligente est une voie plus efficace pour fournir les performances et la flexibilité nécessaires dans les environnements de travail exigeants d’aujourd’hui.