Mise en garde contre la Chine: les armes nucléaires britanniques sont en attente de «l’accaparement des terres» par Pékin: «Nous les utiliserons» | UK | Nouvelles

Le secrétaire à la Défense Ben Wallace a dévoilé le document de commandement de la défense cette semaine, décrivant la forme et la taille des forces armées pour la décennie à venir. Il a été confirmé que la taille de l’armée était réduite d’environ 10 000 soldats, alors que le Royaume-Uni consacrait davantage d’investissements à la modernisation du système nucléaire Trident et à d’autres réarmements de haute technologie. Le Premier ministre Boris Johnson a déclaré que les changements donneraient aux militaires les bases nécessaires pour les rendre «d’autant plus utiles, d’autant plus, je le crains, mortels et efficaces dans le monde».

Et M. Drummond, ancien officier de l’armée britannique et conseiller en défense du gouvernement, dit que c’était un «message» clair adressé à Pékin.

Il a déclaré à Express.co.uk: «Si la Chine commençait à peser lourdement, elle pourrait prendre le contrôle de Taiwan ou de Hong Kong.

«Mais que se passe-t-il quand il effectue une saisie de terres en Russie ou en Afrique?

«Je peux voir la Chine faire quelque chose [like that] dans un autre pays que nous décidons est inacceptable.

«Nous pourrions répondre en les expulsant par des moyens conventionnels, mais ils pourraient alors menacer de représailles nucléaires.

«C’est terrible de parler d’escalade comme ça, mais au cas où cela arriverait jamais, nous devons être en mesure de les menacer suffisamment pour qu’ils prennent cela au sérieux.»

Le Royaume-Uni a confirmé qu’il poursuivrait des liens de défense plus profonds avec des alliés asiatiques tels que le Japon, l’Inde et la Corée du Sud dans le but de contrer la croissance de la Chine.

Le porte-avions HMS Queen Elizabeth de la Royal Navy sera déployé plus tard cette année en Asie de l’Est et doit effectuer des exercices conjoints avec le Japon.

Le document mettait également l’accent sur la lutte contre la montée de la Chine dans la région indo-pacifique – le décrivait comme posant un «défi systémique complexe».

Cet objectif sera atteint en basant deux petits navires de patrouille dans la région à partir de 2021 et une unité de la Royal Marine à partir de 2023.

Mais M. Drummond a déclaré que la mise à niveau de l’arsenal nucléaire du Royaume-Uni serait probablement la mesure la plus efficace.

Il ajouta: « [Making sure they take us seriously] C’est ce qui se cache derrière l’annonce et l’augmentation du nombre d’ogives.

«Cela signifie que nous avons des armes nucléaires et que dans une situation désastreuse, nous les utiliserons.

«C’est ce qu’était le message et je pense que c’est un bon message à envoyer.

«Ces choses sont si dangereuses, si mortelles qu’elles ont maintenu la paix depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.»

Malgré cela, M. Drummond a déclaré qu’il aimerait également voir une action plus conventionnelle.

Il a poursuivi: «Je pense que les deux unités de patrouille sont trop petites pour avoir une réelle influence.

«Ce qu’ils font, c’est démontrer leur engagement envers la région, cependant.

«C’est là qu’ils fourniront un point d’arrêt si nous devons monter une opération plus importante en réponse à autre chose.

«Je ne pense pas que quiconque en Europe sache à quel point ses forces conventionnelles sont énormes – elles sont tout simplement massives.

« Je veux dire, une armée permanente de deux millions – c’est énorme – comment vous gérez cela maintenant est un problème. »