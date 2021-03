Mise en garde de l’IMA sur les protocoles covid pour des élections sûres

Le Dr JA Jayalal, président national de l’IMA s’adressant à Financial Express Online, a déclaré que non seulement les agents électoraux doivent être vaccinés, mais que même tous les agents électoraux présents sur le stand doivent être vaccinés. (Source de la photo: IE)

À un moment où le nombre de cas de COVID-19 augmente dans plusieurs régions du pays et que cinq États indiens se préparent pour le processus d’élections à l’Assemblée à partir du 27 mars, l’Association médicale indienne (IMA) a émis une note de prudence.

Le Dr JA Jayalal, président national de l’IMA s’adressant à Financial Express Online, a déclaré que non seulement les agents électoraux doivent être vaccinés, mais que même tous les agents électoraux présents sur le stand doivent être vaccinés. Il dit, il est également important d’assurer l’infrastructure au bureau de vote – en termes de bâtiment et les environs sont salubres. «Le bâtiment doit avoir une ventilation adéquate», insiste-t-il. En outre, une fumigation et un assainissement périodiques des environs doivent être entrepris et des dispositions doivent être prises pour assurer la désinfection des machines à voter, car elles seront fréquemment touchées. Le Dr Jayalal, qui fait référence à l’énorme base de professionnels de la santé de l’IMA avec ses «3,4 lakh médecins en tant que membres actifs (en exercice) sur un total d’environ 12 lakh médecins enregistrés dans le pays», dit qu’il faut également veiller à ce que le le temps de passage et le temps de contact des personnes est réduit au maximum à l’isoloir. «La fréquentation du stand ne doit pas dépasser 15 minutes par personne», dit-il.

L’IMA, souligne le Dr Jayalal, a publié une note alertant qu’il est temps que tous se tournent vers les tests, le traçage et le traitement pour surmonter la charge croissante de cas de COVID-19. Dans la note, l’IMA se prononce en faveur de la vaccination et «d’adopter spirituellement les principes de comportement approprié au COVID comme l’éloignement physique, l’hygiène des mains, l’hygiène respiratoire et le masquage approprié pour protéger les gens de la propagation de l’infection.» Il y voit également une opportunité de promouvoir l’accélération de la campagne de vaccination et de «même au point de la fournir à la porte sans aucun paiement».

Certains des médecins avec lesquels Financial Express Online s’est entretenu ont également ressenti le besoin d’accélérer la campagne de vaccination et d’ouvrir la tranche d’âge pour vacciner davantage. Comme l’a souligné un médecin, «généralement, les personnes âgées de 30 à 45 ans ont tendance à être le plus infectées car elles sont la population active qui doit malheureusement être exposée au maximum à l’infection et doit donc toutes être ciblées. au plus tôt. » En fait, il pense que dans certains des points chauds comme le Maharashtra, le Pendjab et d’autres régions, la limite d’âge devrait être abaissée encore plus et ces 30 ans et plus devraient être vaccinés et pour éviter la précipitation, le temps pourrait être décalé en fonction de l’âge. pour que ceux qui ont 30 ans et plus et aussi ceux qui ont 50 ans et surtout soient inoculés. Heureusement, pour l’Inde, disent les médecins, il ne semble pas y avoir de pénurie de vaccins, ce qui est malheureusement un défi auquel la plupart des pays sont confrontés aujourd’hui.