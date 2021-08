Mise en ligne des désabonnements – WWD

Le désabonnement passe en ligne.

La marque de slow fashion, qui fait partie de la famille American Eagle Outfitters, lance aujourd’hui un site de vente en ligne.

“La demande [for Unsubscribed] a été si formidable que nous aimerions vraiment partager ce produit avec plus de gens », a déclaré à WWD Jennifer Foyle, présidente, directrice générale de la création d’American Eagle and Aerie. « La première année a dépassé les attentes. C’est pourquoi nous sommes enthousiastes à l’idée de nous ouvrir à de nouveaux marchés. Et quand vous pensez au commerce électronique, c’est une partie importante de chaque entreprise. C’est un moyen de commercialiser votre marque et de la faire connaître d’une manière nouvelle.

“Le site Web raconte vraiment l’histoire de la marque d’une manière si unique”, a poursuivi Foyle, dont le titre a été récemment mis à jour pour mieux refléter ses responsabilités supplémentaires chez AEO. « C’est tellement élevé, élégant et facile à acheter. Nous continuerons certainement à le faire évoluer et à avoir des histoires en coulisse. »

Unsubscriber est la cinquième marque de la société mère American Eagle Outfitters, avec AE, Aerie, Offline et Todd Snyder. Le concept de vente au détail de mode lente a ouvert ses portes en juin dernier avec un magasin à East Hampton, NY, suivi d’un deuxième à Westport, Connecticut. L’idée était de ralentir, de profiter de l’expérience de magasinage et de trouver des trésors uniques. (Les produits proviennent de divers endroits à travers le monde.) En bref, c’est le contraire de la fast fashion. La mode lente, en revanche, ou les produits qui durent plus longtemps et mettent davantage l’accent sur le processus de production, est quelque chose qui, selon Foyle, fait défaut dans l’industrie de la mode.

« Les meilleures marques survivent au raz-de-marée des détaillants de mode rapide ; les purs jeux numériques qui entrent et ils partent », a déclaré Foyle. « Je suis dans le domaine de la création de marques et [brands] sont ce que je pense survivre au fil du temps. Et des expériences pour nos clients.

“Il y a certainement de nouveaux détaillants qui arrivent rapidement et furieusement qui vont profiter de la mode qui, je pense, va revenir”, a poursuivi Foyle. « Mais nous sommes tous au sujet d’une expérience pour notre client. Des magasins bien marchands qui donnent envie de faire du shopping et où l’on se sent bien. Le désabonnement est cette expérience où vous voulez entrer et vous voulez rester. Il y a des curiosités dans le magasin qui, à mon avis, sont excitantes et nouvelles pour le client. Et nous ne voulons pas qu’elle ait à chercher pour trouver une bonne idée ou une robe ou un article. Nous voulons qu’elle présente ce produit.

Il s’est avéré que d’autres étaient d’accord et que le mot “Unsubscribe” s’est rapidement propagé aux acheteurs en dehors de la région de New York. Foyle a déclaré que la décision de lancer l’activité de commerce électronique de Unsubscribe était en partie motivée par le désir d’ouvrir l’expérience aux gens du monde entier.

Jusqu’à présent, le site Web, unsubscribe.com, a été utilisé comme page de destination avec des indications pour les magasins, des lookbooks et même la possibilité de visiter virtuellement le site d’East Hampton. Désormais, les visiteurs du site pourront également acheter des produits.

De plus, deux magasins non abonnés sont prévus pour cet automne, l’un à Greenwich, Connecticut, et l’autre à Palm Beach, Floride.

“Et chaque magasin est différent”, a déclaré Foyle. « Ce n’est pas une expérience visuelle de magasin à l’emporte-pièce. Nous considérons East Hampton comme la plage. Westport est la galerie. Nous avons des œuvres d’art à vendre d’artistes locaux. Nous ne voulons pas que chaque magasin propose exactement le même produit à 100 %.

Bien sûr, l’ouverture d’un magasin physique pendant la pandémie s’est accompagnée de ses propres défis.

« Nous avons dû trouver différentes manières de donner vie au produit. Cela a juste pris un peu plus de temps, un peu plus de réflexion et un peu plus d’amour », a déclaré Foyle. « Et, dans le commerce de détail, nous sommes toujours confrontés à un défi. Donc, nous pivotons toujours, apprenons et avançons. La taille de l’entreprise nous permet de tester et d’évoluer, d’apprendre, d’écouter nos clients de manière plus intime. Et parce que notre équipe ne peut pas voyager autant que nous le souhaiterions, pour trouver des produits du monde entier pendant la pandémie. C’est l’intention [of the brand]. “

Il existe également des défis dans la chaîne d’approvisionnement, y compris la production et l’approvisionnement. Foyle a déclaré que l’objectif au fil du temps, cependant, serait que Unsubscribe soit durable à 100%.

« Nous pensons vraiment au produit et avec qui nous travaillons », a-t-elle expliqué. « Notre réflexion sur la lenteur de la livraison nous donne déjà une longueur d’avance sur la mission d’empreinte carbone. »

Il y a des choses comme du cachemire recyclé, de la soie 100 % lavable, des baskets végétaliennes et des produits vintage, ainsi que la marque Unsubscribe.

Le site Web est lancé avec la collection pré-automne 2021 de Unsubscribe, comprenant une capsule de broderie, des robes en mousseline de soie froissée et un assortiment élargi de pulls. De plus, chaque magasin abandonne deux collections principales par an, mettant l’accent sur la qualité plutôt que sur la quantité, la collection automne 2021 devant sortir le 17 septembre. Foyle était discret sur les détails de la collection, mais a dit qu’un assortiment de produits de des marques similaires – telles que LemLem, Vega, Raen et Schosha – seront présentées d’une manière plus appropriée à la saison. Les prix commencent à environ 5 $ pour les accessoires et vont jusqu’à 550 $ pour les robes.

“Nous nous mettons constamment au défi d’innover et d’apporter des produits que tout le monde ne propose pas”, a déclaré Foyle. « Nous voulons pouvoir vraiment surprendre et ravir en fonction de l’endroit où se trouve le magasin et de ce que le client peut vouloir.

“Cette marque est une marque premium dans le portefeuille AEO”, a-t-elle poursuivi. « Et nous sommes dirigés par un objectif. Je pense que c’est vraiment important dans le monde d’aujourd’hui. Et j’aime la juxtaposition et ce que Unsubscribe fait pour le portefeuille. C’est tout simplement du luxe. C’est une vente au détail consciente et lente.