Mise en œuvre de la télésanté en Inde

Par Ravideep Singh

Le début de la pandémie de COVID-19 l’année dernière a remis en question les infrastructures de soins de santé à travers le monde. Alors que le reste du monde s’est adapté à la “ nouvelle norme ”, les établissements de santé indiens peinent à faire face à la deuxième vague sans ménagement. L’OMS recommande un ratio médecin / population de 1: 1000, alors qu’en Inde, ce ratio reste aussi bas que 0,67: 1000. Seul un pour cent du PIB du pays est alloué aux soins de santé.

Avant l’épidémie du virus, le système de santé indien réussissait à peine à joindre les deux bouts. La pandémie de Covid-19 a encore amputé un système déjà fragile, le faisant s’écrouler. Cependant, au cours des derniers mois, le système a subi un changement de paradigme important. L’un de ces changements est la mise en œuvre et l’adoption de la télésanté.

Depuis octobre 2020, l’industrie indienne de la télésanté a connu un essor massif. Les télé-consultations, les e-pharmacies et la télésurveillance gagnent en confiance et en popularité auprès des patients et des professionnels de santé. Avec l’acceptation croissante de la télésanté, en mars 2020, le ministère de la Santé et du Bien-être familial (MoHFW), en collaboration avec NITI Aayog et le Conseil des gouverneurs (BoG) Medical Council of India (MCI), a publié le premier ensemble de directives formelles. pour réglementer les pratiques à travers le pays. 75% des médecins indiens sont basés dans les villes et les zones urbaines, tandis que plus de 68% de la population indienne réside dans les zones rurales. On pense que la télésanté est le seul moyen plausible pour combler le fossé entre l’accès des populations urbaines et rurales à des soins de santé de qualité.

L’objectif de la télésanté est de rationaliser et de reprogrammer stratégiquement l’industrie de la santé indienne en tirant parti de la technologie pour remédier aux carences infrastructurelles et logistiques pour fournir des soins de haute qualité dans les zones sociales, économiques et géographiques. Aujourd’hui, la télésanté brise les barrières des inhibitions et de l’inconfort des patients en adoptant la technologie pour l’aide et l’assistance médicales. La télésanté vise à rendre les soins de santé plus équitables et accessibles aux roturiers tout en rationalisant la prestation de soins de santé de qualité pour l’avenir – qui devrait être pauvre en infrastructure physique et fortement dépendante de la technologie. La télésanté pourrait également réduire le gaspillage médical, permettant ainsi aux hôpitaux et aux établissements de santé de prospérer en tant que modèles de soins durables. On s’attend à ce que la télésanté soit un catalyseur dans la promotion de l’équité numérique en Inde tout en augmentant la portée dans les zones rurales.

Avec ces objectifs, l’avenir de la télésanté semble prometteur. Pour permettre et mettre en œuvre avec succès des pratiques de télésanté accessibles et conviviales, les fournisseurs de soins de santé et les concepteurs doivent travailler en tandem pour faciliter l’infrastructure et l’intégration technologique. Au cours de la phase de conception de l’infrastructure médicale, le scénario et la planification stratégique sont la clé. Avec l’amélioration des technologies et la demande croissante de consultations de soins de santé de qualité, les interventions numériques dans les soins médicaux sont inévitables.

Cependant, une planification minutieuse et une atténuation de la transition pour assurer la cohérence sont essentielles. La télé-santé en Inde est encore au stade pilote. Bien qu’il y ait eu des changements dans la façon dont nous abordons les soins de santé et l’aide médicale, le changement ne se fera pas du jour au lendemain. Nous devons combler les lacunes de la technologie et de l’infrastructure avant que les hôpitaux puissent compter sur la télésanté et les consultations électroniques pour les patients. La télésanté ne peut pas remplacer immédiatement les consultations médicales traditionnelles, les procédures et les visites d’urgence à l’hôpital, mais elle promet de réduire le fardeau de nos systèmes de santé fragiles, en particulier pendant des périodes difficiles comme celles-ci. Nous avons encore un long chemin à parcourir jusqu’à ce qu’il évolue, s’adapte et se diffuse à travers la dynamique et la diversité de la population et du marché indiens.

(Ravideep Singh est directeur associé, CDA Architects. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position officielle ou la politique de Financial Express Online.)

