Mise en scène pour les célébrations du 75e Jour de l’Indépendance au Fort Rouge

‘Azadi ka Amrit Mahotsav’, qui marque le 75e anniversaire de la fête de l’indépendance le 15 août, commencera par le fait que le Premier ministre Narendra Modi hissera le drapeau national des remparts du Fort Rouge. Elle sera suivie de son adresse habituelle à la Nation.

Détails de ce qui est prévu au Fort Rouge

Selon la déclaration du ministère de la Défense (MoD) publiée samedi 14 août 2021, le Premier ministre Modi sera reçu par le ministre de la Défense Rajnath Singh, le ministre d’État de la Défense Ajay Bhatt et le secrétaire à la Défense Dr Ajay Kumar à son arrivée au Fort Rouge. .

Ensuite, il sera présenté à l’officier général commandant (GC), région de Delhi, le lieutenant-général Vijay Kumar Mishra, par le secrétaire à la Défense. Après quoi, la région du GC à Delhi escortera le PM jusqu’à la base de salut. Une garde combinée des services interservices et de la police de Delhi présentera un salut général au Premier ministre Modi, suivi de l’inspection de la garde d’honneur.

Le contingent de la garde d’honneur qui est coordonné par la marine indienne comprendra un officier et 20 hommes chacun de l’armée, de la marine, de l’armée de l’air et de la police de Delhi.

Le commandant Piyush Gaur commandera la garde d’honneur et le contingent de l’armée sera commandé par le major Vikas Sangwan, le contingent naval par le lieutenant-commandant Sune Phogat et le contingent de l’armée de l’air par le chef d’escadron A Berwal. En outre, Subodh Kumar Goswami, DCP supplémentaire (district de l’Ouest), commandera le contingent de la police de Delhi.

En savoir plus sur les événements du Fort Rouge

Après la garde d’honneur, le PM se dirigera vers les remparts escorté par la région du gouvernement du Canada à Delhi d’où le drapeau national sera hissé. En atteignant l’estrade, vous serez accueillis par le ministre de la Défense Rajnath Singh, Ajay Bhatt et le général CDS Bipin Rawat, ainsi que les trois chefs de service.

Peu de temps après avoir été hissé, le Tricolor recevra un « Rashtriya Salute » et le Navy Band jouera l’hymne national et le Rashtriya Salute. Le groupe qui sera dirigé par le MCPO Vincent Johnson comptera 16 hommes.

PM Modi sera assisté par le lieutenant-commandant P Priyambada Sahoo pour hisser le drapeau national et cela sera synchronisé avec le 21 Gun Salute. Cette salve sera tirée par les artilleurs de la batterie de campagne d’élite 2233 (cérémonie) et la batterie de cérémonie est commandée par le lieutenant-colonel Jitendra Singh Mehta, l’officier de position des armes à feu sera Naib Subedar (AIG) Anil Chand.

Garde du drapeau national

Il y aura cinq officiers et 130 hommes des trois services – armée, marine, armée de l’air et police de Delhi. Ils présenteront le Rashtriya Salute lorsque le drapeau sera hissé par le Premier ministre. Et, selon la déclaration du ministère de la Défense, la garde interservices et la garde de police seront commandées par le commandant Kuldeep M Neralkar de la marine indienne.

Chaque contingent de la Garde nationale du drapeau aura des commandants différents : la marine sera commandée par le lieutenant-commandant Praveen Saraswat, le major Anshul Kumar commandera le contingent de l’armée indienne et le contingent de l’armée de l’air par le chef d’escadron Rohit Malik. Le DCP supplémentaire (district du sud-ouest) Amit Goel commandera le contingent de police de Delhi.

Pour la toute première fois

Au moment du hissage du drapeau, deux hélicoptères Mi 17 1V de l’Indian Air Force dans la formation d’Amrut feront pleuvoir des pétales de fleurs sur le site.

Le commandant de l’escadre Baldev Singh Bisht sera le capitaine du premier hélicoptère et le second sera piloté par le commandant de l’escadre Nikhil Mehrotra.

Cela sera ensuite suivi de l’adresse du PM, puis 500 cadets de la CCN de différentes écoles chanteront l’hymne national.

Pour la première fois, il y aura trente-deux médaillés olympiques, dont le lanceur de javelot Subedar Neeraj Chopra, qui a remporté la toute première médaille d’or de l’Inde en athlétisme. Seront également présents deux responsables de la Sports Authority of India (SAI) et d’autres membres du personnel de soutien ainsi que 240 olympiens.

Et en l’honneur des guerriers Corona, un bloc séparé du côté sud du rempart a été créé.

