Mise en service du plus grand pont tournant du monde sur le canal de Suez | La vie

La malédiction du chemin de fer dans le canal de Suez est sur le point de prendre fin. Une double voie ferrée traversera à nouveau le canal, même si les navires continueront d’avoir la priorité.

Le canal de Suez est l’un des les plus grands travaux d’ingénierie de l’être humain. Il s’agit d’un canal maritime artificiel de 193 kilomètres de long situé à Suez (Egypte), qui relie l’Asie à l’Europe.

Cela évite que les navires de marchandises en provenance de Chine, de Taïwan, du Japon et d’autres pays asiatiques doivent contourner l’Afrique pour atteindre l’Europe, économisant des milliers de kilomètres.

Ce chenal maritime transporte un siècle aux antipodes du chemin de fer. Il y a eu plusieurs ponts tournants qui enjambent le canal au-dessus, mais tous ont été détruits pendant les guerres mondiales ou démantelés pour élargir le canal.

Les Pont tournant du chemin de fer El Ferdan Il a été démantelé en 2015, car un élargissement du canal a obligé à couper la route.

Six ans plus tard, la société d’État chinoise (CSCEC) a achevé la construction d’un deuxième pont tournant sur le canal de Suez, qui permettra à la route de traverser complètement le canal

est le nouveau pont tournant est le plus long du monde, avec plus de 340 mètres de long. Il pèse 14 000 tonnes et est rotatif pour permettre le passage des navires. Il ne sera donc déployé que lorsqu’il n’y aura pas de circulation maritime.

Le pont, que vous pouvez voir sur la photo d’ouverture, prend 18 minutes pour retourner le canal et rejoindre les deux extrémités, reliant une double voie ferrée.

Traverser le canal d’un côté à l’autre en train ne prend que 3 minutes, alors que le faire en bateau prend plus d’une demi-heure.

Il est important de comprendre que nous parlons de traverser la Manche d’est en ouest et vice versa, et non du nord au sud comme le font les navires.

Selon Intéressant Engineering, une nouvelle technique de accouplement en tôle d’acier jusqu’à 15 centimètres d’épaisseur.

Certaines de ces plaques mesurent 40 mètres de long et pèsent 152 tonnes.

Cette construction modulaire a abaissé le prix du pont et réduit le temps de construction.