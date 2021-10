Miser gros sur la livraison – L’Express Financier

Grâce à son modèle delco rapide et décontracté (FCD), Pizza Hut prévoit d’entrer sur les marchés de niveau II et III et de se développer davantage dans les villes de niveau I aux côtés de

La livraison de nourriture a été très recherchée pendant la pandémie. Selon un rapport de Research and Markets, le marché de la livraison de nourriture en ligne en Inde devrait atteindre 21,41 milliards de dollars d’ici 2026, contre 4,66 milliards de dollars en 2020. Cela a incité Pizza Hut, qui s’est toujours concentré sur l’expérience de restauration, à accélérer capacités de livraison et étendre ses formats de magasins delco (livraison + exécution) rapides et décontractés. La chaîne de pizza affirme avoir dépassé ses ventes pré-Covid en juillet 2021.

Lieux de passage

Pizza Hut exploite actuellement 500 magasins en Inde. Après avoir été témoin d’une augmentation des commandes de livraison pendant la pandémie, la chaîne QSR a accéléré ses efforts pour devenir une marque axée sur la livraison. « Avant la pandémie, nos ventes par livraisons étaient d’environ 35 % ; et à l’heure actuelle, 60 % de nos ventes totales proviennent des livraisons », déclare Merrill Pereyra, directeur général du sous-continent indien Pizza Hut.

Grâce à son modèle delco rapide et décontracté (FCD), Pizza Hut prévoit d’entrer sur les marchés de niveau II et III et de s’étendre davantage dans les villes de niveau I. La marque comptait 72 magasins à travers l’Inde fonctionnant au format FCD avant la pandémie ; ce nombre est maintenant passé à 112. À l’échelle mondiale également, la marque a mis l’accent sur la livraison, en particulier dans des régions telles que le Royaume-Uni, le Canada, le Japon, la Nouvelle-Zélande, l’Afrique du Sud et le Moyen-Orient.

Alors que la chaîne de pizza avait lancé des services de livraison sans contact l’année dernière, elle propose désormais un suivi des commandes en temps réel et une optimisation de la zone de localisation pour permettre aux clients de commander dans leur point de vente Pizza Hut le plus proche. « L’année dernière, notre activité de plats à emporter a même dépassé les chiffres de 2019, ce qui nous a incités à lancer également des plats à emporter sur le pouce », ajoute Pereyra. L’année dernière, la société a lancé des offres de valeur comme BOGO ou Hut Treat Meal (pour les commandes de groupe), en plus d’introduire « My Box » pour une consommation en solo car « les gens hésitaient à partager de la nourriture ».

Afin de se positionner comme une marque axée sur la livraison, Pizza Hut a lancé une campagne intitulée Dil Khol Ke Delivering et prévoit d’utiliser les médias numériques de manière importante. « La musique, le cricket, les actualités et les jeux sont devenus des genres de performance pour nous », note Pereyra.

Outre son propre site Internet et son application mobile, Pizza Hut est présent sur les plateformes d’agrégation de restaurants. Pour adoucir ses offres, en août de cette année, la marque s’est associée à HUL et a ajouté les glaces et les desserts de Kwality Wall à son menu. Avec cet ajout, la société s’attend à ce que la valeur moyenne de ses commandes augmente de 10 %.

Changement stratégique

Pendant la pandémie, la pizza en tant qu’aliment a été un succès retentissant. « La pizza est un article très facile à livrer. Domino’s réalise déjà environ 70 % de son chiffre d’affaires en livraison. De plus, les restrictions liées au Covid-19 ne disparaissent pas complètement, il est donc préférable que Pizza Hut aille de l’avant avec le format de livraison et de livraison », déclare Ankur Bisen, associé principal et responsable (consommateur, alimentation et vente au détail), Technopak Advisors.

Cependant, Pizza Hut s’est toujours positionné comme un restaurant décontracté abordable. Par conséquent, un grand défi pour la marque serait de transmettre efficacement ce changement à ses consommateurs – qu’il s’agit désormais d’une marque de livraison, et aussi accessible et conviviale que son concurrent d’origine américaine, Domino’s. « C’est un grand pas pour Pizza Hut de se positionner comme une marque axée sur la livraison ; il change fondamentalement sa stratégie commerciale », déclare Rajat Tuli, associé, Kearney.

Cela impliquerait d’avoir une présence numérique plus importante, selon les analystes. L’entreprise devrait maintenant déterminer quelle combinaison de SKU fonctionne le mieux, comment améliorer les notes des restaurants, gérer les avis et contrôler l’expérience de livraison, y compris l’emballage, le délai de livraison, etc. une forte concurrence dans le monde en ligne où les évaluations du restaurant, les promotions et les remises sont importantes pour le consommateur soucieux des prix », ajoute Tuli.

