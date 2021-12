Miser sur ses convictions : un investisseur différent

Commençant son parcours d’investissement dans les actions en 2013 et dans les startups en 2016, ses objectifs sont clairs. Il veut composer le capital à un taux élevé pour créer de la richesse à long terme.

Siddharth Kothari, 30 ans, est un investisseur qui s’intéresse depuis longtemps aux actions. Il est la troisième génération du groupe Om Kothari (fondé en 1971 par son grand-père) où il occupe le poste de stratège en chef des investissements. Son portefeuille de startups compte plus de 12 entreprises avec des domaines d’intérêt très divers tels que le toilettage pour hommes, les produits à base de plantes, les espaces de co-working, la domotique et les cosmétiques sans cruauté, entre autres. Ceux-ci incluent GoodMylk, Grexter, ClearDekho, ApnaComplex, Innov8, Beardo, Wishberry, Sirona PeeBuddy, Shaadi Saga et Spoofin. Kothari est également l’un des premiers investisseur et partenaire de Venture Catalysts et 2Point2 Capital et un commanditaire de Carpe Diem.

Cependant, ce sont les produits durables, en particulier le mode de vie végétalien, qui résonnent chez Kothari. Il est indépendant du secteur mais préfère investir dans des entreprises à base de plantes auxquelles il croit. « Je suis végétalien depuis plus d’une décennie. Je trouve qu’il est plus gratifiant d’investir dans des personnes et des produits avec lesquels je m’aligne sur le plan éthique. Je pense que nous devons être authentiques et sincères envers nous-mêmes, en particulier en matière d’argent. »

Pour ce jeune investisseur, diplômé en Business Management (Finance) de la Questrom School of Business de l’Université de Boston, le véganisme est un excellent moyen d’être en phase avec la nature. « J’investis dans des startups végétaliennes car ce mode de vie particulier, tout en vous rendant plus sain, aide la planète et sauve les animaux de la cruauté. Nous sommes tous bien conscients que nos ressources naturelles s’épuisent à grande échelle, étant donné qu’il y a une augmentation exponentielle de la population et une culture de consommation accrue », dit-il. « Le véganisme limite l’utilisation des ressources naturelles car les aliments à base de plantes poussent en peu de temps. Non seulement cela, l’idéologie est contre la cruauté envers les animaux. Quel est l’intérêt d’abattre impitoyablement des animaux au nom de la « transformation » ? »

Kothari a investi dans une gamme d’entreprises végétaliennes à travers les étapes. Parmi les produits indiens figurent Goodmylk (produits laitiers alternatifs) et Arata (cosmétiques sans cruauté). Et ceux à l’étranger incluent Rebellyous Foods (viande à base de plantes) et Eat Just (œufs végétaliens et viande de laboratoire). Sa tentative est de rechercher des fondateurs connaissant bien leurs produits et motivés par leur mission. « Il est impératif que leur argumentaire soit fort, mais il est de la plus haute importance que leur plan étape par étape soit concret. » dit-il tout en ajoutant: « Dans l’ensemble, les fondateurs n’ont pas nécessairement besoin d’un diplôme d’un » grand collège « mais ils doivent bien connaître leur travail. »

Commençant son parcours d’investissement dans les actions en 2013 et dans les startups en 2016, ses objectifs sont clairs. Il veut composer le capital à un taux élevé pour créer de la richesse à long terme. Tout en ayant un impact positif sur la société, y compris toutes les parties prenantes, en particulier les animaux qui sont exploités dans le monde d’aujourd’hui pour l’alimentation et les matériaux. Kothari pense que l’avenir est végétalien. L’acte d’investir pour lui est similaire à la méditation. Pour lui, chaque nouvel investissement est une opportunité pour lui de se plonger dans un nouveau produit, service ou secteur qui a le potentiel de toucher des millions de vies.

