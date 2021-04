Misère de Macron: le verrouillage coûtera à l’économie française 9 milliards de livres sterling par mois, admet le ministre des Finances | Politique | Nouvelles

Et Bruno Le Maire a exhorté Bruxelles à accélérer la mise en œuvre de son propre plan de relance économique – sous peine de risquer que l’UE soit laissée dans la poussière par les États-Unis et la Chine. Le président français a confirmé mercredi les nouvelles mesures drastiques, qui incluent l’obligation de fermer les écoles pendant trois semaines, alors qu’il cherchait à éviter le débordement des hôpitaux.

Il a déclaré: «Ces mesures auront un impact sur la croissance économique en 2021. Nous sommes en train de l’évaluer.

«Il y aura une nouvelle évaluation dans les prochains jours.»

Les nouvelles mesures de verrouillage forceront la fermeture temporaire de 150000 entreprises pour un coût de 9,4 milliards de livres sterling (11 milliards d’euros) par mois, a ajouté M. Le Maire.

Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, a déclaré hier qu’il ne s’attendait pas à ce que les nouvelles restrictions aient un impact sur les prévisions de la banque d’une croissance de 5,5% en 2021, à condition que les restrictions ne durent pas au-delà de début mai.

La France a signalé jeudi plus de 50000 nouvelles infections au COVID-19 et 308 décès, tandis que le nombre de personnes dans les unités de soins intensifs est passé à 5109.

M. Le Maire a également réitéré ses appels à l’Union européenne pour qu’elle accélère la mise en œuvre de son plan de relance économique.

Au cours de son discours, M. Macron a suggéré que la France était confrontée à une «nouvelle situation» – et semblait également blâmer le Royaume-Uni, l’augmentation des cas étant probablement le résultat de la variante du coronavirus qui a émergé dans le Kent.

Il a déclaré: «En fait, dès les premiers jours du mois, nous sommes maintenant dans une course.

«D’une part avec le déploiement de vaccins dont nous espérons pouvoir nous sortir de la crise et j’y reviendrai.

«Et ensuite la propagation dans toute l’Europe d’une nouvelle variante.

«Cette variante qui a été identifiée pour la première fois chez nos voisins britanniques à la fin de l’année dernière.

«Et dans une certaine mesure, bien sûr, a donné lieu à une épidémie au sein de l’épidémie et c’est plus grave qu’au printemps dernier. «

M. Macron a ajouté: «Donc, par conséquent, il n’y a pas de région métropolitaine qui en a été sauvée et c’est aussi plus dangereux qu’à l’automne, donc cela signifie que le virus est [not only] plus contagieux mais peut aussi tuer.

«En fait, les services de soins intensifs doivent désormais traiter avec des personnes en bonne santé.

«Aujourd’hui, 44% des patients en soins intensifs ont moins de 65 ans.»

La situation a été aggravée par la publication d’un sondage YouGov récemment qui a révélé que l’hésitation à la vaccination en France est extrêmement élevée, 61% des répondants français estimant que le vaccin AstraZeneca n’est pas sûr.