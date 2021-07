Mises à jour de Blood Origin et tout ce que nous savons

L’événement virtuel « WitcherCon » de ce mois-ci nous a donné des détails sur The Witcher et The Witcher: Nightmare of the Wolf, mais une retombée reste embourbée dans le mystère. The Witcher: Blood Origin peut être l’ajout le plus excitant à la franchise quand il s’agit, ajoutant une nouvelle profondeur avec du matériel original qui n’a pas été vu dans les émissions, les jeux vidéo ou les livres. Continuez à lire pour une ventilation de tout ce que nous savons sur Blood Origin jusqu’à présent.

The Witcher: Blood Origin remonte beaucoup plus loin que les autres séries précédentes – environ 1 200 ans dans l’histoire de The Continent. Ce sera une série limitée illustrant l’événement magique connu sous le nom de “La conjonction des sphères”, qui a permis aux monstres de peupler le continent et a nécessité la création de sorceleurs en premier lieu. La showrunner de Witcher Lauren S. Hissrich est la productrice exécutive de ce spin-off, mais l’écrivain Declan de Barra dirige et écrit les six scripts.

Les détails sur l’origine du sang sont encore rares, mais d’autres s’en échappent chaque jour. Voici un aperçu de tout ce que nous savons sur la série jusqu’à présent.

Date de sortie, bande-annonce, etc.

Tout d’abord, pour éliminer cela: il n’y a pas encore de bande-annonce, de teaser ou même d’affiche disponible pour Blood Origin. Il n’y a même pas de date de sortie, bien que Netflix ait déclaré que l’émission sortirait probablement en 2022. À ce stade, les fans attendent avec impatience plus de détails afin de pouvoir commencer leur compte à rebours.

Scénarios

1 pour le chagrin, 2 pour la joie, 3 pour la vengeance, 4 pour mourir, 5 pour la flamme, 6 pour un monde inédit, plus jamais le même… #thewitcherbloodorigins pic.twitter.com/jThbW9CKHf – Declan de Barra (@declandebarra) 28 mars 2021

Nous savons que De Barra a écrit les six scripts pour Blood Origin, et ils semblent être complets. L’écrivain a posté une photo de ses pages empilées en mars. Au-delà de cela, nous ne savons pas à quel stade de production se trouve le spectacle.

Canon

Putain, oui. – Lauren S. Hissrich (@LHissrich) 27 juillet 2020

Blood Origin est unique car ce sera du matériel original, non tiré des romans de The Witcher Saga de l’auteur Andrzej Sapkowski. Cependant, interrogé par un fan, Hissrich a confirmé que Sapkowski est impliqué dans la production, nous pouvons donc être assurés que tout ici est approuvé par le créateur original.

Fonderie

Casting Blood Origin a été un peu une épreuve, avec des acteurs annoncés lentement au fil du temps et une grande star quittant avant même le début de la production. Au moment d’écrire ces lignes, nous savons avec certitude que la série mettra en vedette Sophia Brown, Laurence O’Fuarain, Michelle Yeoh et Jon Prophet.

Personnages : Fjall

The Witcher: Blood Origin a choisi Laurence O’Fuarain pour incarner Fjall. Né dans un clan de guerriers ayant juré de protéger un roi, Fjall porte une profonde cicatrice à l’intérieur, la mort d’un être cher tombé au combat en essayant de le sauver… pic.twitter.com/nGv1dPk5ny – Le sorceleur (@witchernetflix) 26 mars 2021

Nous avons également de brèves descriptions des personnages principaux de Blood Origin jusqu’à présent. Parce que la série remonte si loin dans le temps, ces personnages seront nouveaux pour tout le monde, mais Netflix aide les fans à les connaître tôt. Le premier est Fjall, un guerrier humain joué par O’Fuarain, qui serait le protagoniste principal.

“Né dans un clan de guerriers ayant juré de protéger un roi, Fjall porte une profonde cicatrice à l’intérieur, la mort d’un être cher qui est tombé au combat en essayant de le sauver”, lit-on dans l’intro de Netflix. “Une cicatrice qui ne le laissera pas s’installer, ou faire la paix avec lui-même ou le monde qui l’entoure. Dans sa quête de rédemption, Fjall se retrouvera à combattre aux côtés du plus improbable des alliés alors qu’il se fraie un chemin de vengeance à travers un la tourmente.”

Personnages : Éile

The Witcher: Blood Origin a choisi Sophia Brown dans le rôle d’Éile. Guerrière d’élite à la voix d’une déesse, sa carrière de musicienne nomade est écourtée en raison d’un grand jugement sur le continent. pic.twitter.com/9ueKaN4qvb – Le sorceleur (@witchernetflix) 8 juillet 2021

Brown incarnera une elfe nommée Éile, décrite par Netflix comme : “Une guerrière d’élite avec la voix d’une déesse, sa carrière de musicienne nomade est écourtée en raison d’un grand calcul sur le continent.” Une autre description a ajouté plus tard : « Éile, une guerrière d’élite dotée de la voix d’une déesse, a quitté son clan et sa position de gardienne de la reine pour suivre son cœur de musicienne nomade. Un grand jugement sur le continent l’oblige à retourner au chemin de la lame dans sa quête de vengeance et de rédemption.”

Personnages : Scian

The Witcher: Blood Origin a choisi Michelle Yeoh pour incarner Scían. La toute dernière de sa tribu nomade d’elfes-épées, c’est une artiste avec la lame, dans une quête mortelle qui changera le destin du continent. pic.twitter.com/yKyvezUy46 – Le sorceleur (@witchernetflix) 6 juillet 2021

Yeoh jouera également un elfe, et un autre plus adapté aux scènes de bataille pour lesquelles la franchise The Witcher est connue. La description de son personnage se lit comme suit : “Scían est la toute dernière de sa tribu nomade d’elfes de l’épée. Personne ne peut s’approcher de son art avec la lame, et personne ne porte autant de perte dans son cœur. Quand une chance se présente de récupérer une épée sacrée volée, prise à sa tribu déchue par des moyens néfastes, elle se lance dans une quête mortelle qui changera l’issue du continent.”

Pour en savoir plus, nous devrons attendre, mais heureusement, le contenu de Witcher ne manquera pas dans les mois à venir. The Witcher: Nightmare of the Wolf sera diffusé le lundi 23 août sur Netflix. La saison 2 de The Witcher suit le vendredi 17 décembre. Il n’y a pas encore de date de sortie pour The Witcher: Blood Origin.

