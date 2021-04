Mises à jour de Google sur le retour de l’iPhone avec Gmail, la recherche et les cartes

Au début du mois dernier, Google a commencé à publier de nouvelles versions iOS de la famille d’applications YouTube après une longue pause non spécifiée. Gmail, Google Agenda, Docs et d’autres applications ont été mis à jour aujourd’hui, ce qui semble revenir à la normale pour les propriétaires d’iPhone et d’iPad.

Mise à jour 4/12: La semaine dernière, Chrome pour iOS a vu un correctif de bogue après avoir été sans mise à jour depuis novembre. Parmi les autres versions notables du mois dernier, citons Google Drive et Classroom, qui ont obtenu une page d’accueil plus rapide et une nouvelle expérience de commentaire.

Pendant ce temps, Google Maps a été mis à jour aujourd’hui à la version 5.65 de 5.58 publiée le 1er décembre. Il n’y a pas de changements évidents avec cette mise à jour.

Mise à jour 3/14: Depuis le début du mois de mars, les mises à jour de Google se poursuivent. Les nouveautés notables des deux dernières semaines incluent Google Duo, Meet – nouvelle vue Tile, Voice et Ads.

La dernière mise à jour concerne l’application Google. Sorti dimanche soir (PT), cette application héberge la recherche, le flux Discover et les recherches visuelles de Google Lens. Les notes de publication pour la version 149.0 (à partir de 137.2 le 5 décembre 2020) sont assez génériques:

Corrections de bogues et améliorations des performances. Nous avons résolu les problèmes signalés par les utilisateurs et ajouté de nouvelles fonctionnalités pour offrir une meilleure expérience de recherche.

Original 3/1: au cours des dernières semaines, YouTube et YouTube Music ont vu une poignée de correctifs. Vendredi dernier, Google Podcast a reçu une nouvelle version et lundi voit un trio de grosses mises à jour pour iPhone: Google Agenda, Gmail et Docs / Sheets / Slides.

Pour l’application de messagerie, il s’agit de la première nouvelle mise à jour depuis le 1er décembre. Les notes de publication de la version 6.0.210124 ne spécifient que des «corrections de bogues et améliorations des performances». Il fait suite à un bug où les propriétaires d’iPhone ont rencontré un message “Cette application est obsolète” lors de la tentative de connexion avec un nouveau compte Google.

Les changelogs pour ces autres clients de productivité sont également vagues. Toutes les mises à jour d’aujourd’hui contiennent des détails sur la confidentialité des applications, bien qu’elles aient été ajoutées quelque temps avant ces nouvelles versions. Certains ont initialement émis l’hypothèse que le manque de mises à jour était dû aux étiquettes nutritionnelles d’Apple, mais – quelle qu’en soit la raison – il ne s’agissait pas d’une pause de vacances d’hiver normale car le développement d’applications se poursuivait du côté Android.

Drive a été mis à jour pour la dernière fois en décembre, avec la recherche Google, les photos et les cartes. Ces applications n’ont toujours pas d’étiquettes de confidentialité. Pendant ce temps, Chrome reste sur la version 87 même si 88 a été déployé il y a 41 jours sur toutes les autres plates-formes. La prochaine mise à jour du navigateur devrait être lancée plus tard cette semaine.

Cela dit, le manque de nouvelles versions d’applications n’a pas eu d’incidence sur les déploiements de fonctionnalités étant donné que Google exploite fréquemment les mises à jour côté serveur.

Version de bureau

mise à jour iOS

Différence

78 22 octobre 2019 22 octobre 2019 Aucun 79 10 décembre 2019 10 décembre 2019 Aucun 80 4 février 2020 5 février 2020 +1 81 17 mars 2020 7 avril 2020 COVID + délai 82 Ignoré ~ ~ 83 19 mai , 2020 21 mai 2020 +2 84 14 juil.2020 14 juil.2020 Aucun 85 25 août 2020 25 août 2020 Aucun 86 6 oct.2020 30 sept.2020-7 87 17 nov.2020 18 nov.2020 +1 88 19 janv.2021 +41

