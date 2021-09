Mises à jour de la séance d’entraînement du Real Madrid lundi

Le Real Madrid a commencé la préparation de la semaine avant son match contre Majorque qui aura lieu mercredi.

Le groupe principal de joueurs a participé à des exercices de fitness, des séances de course et a pratiqué plusieurs exercices de passes. Ils ont également travaillé sur la possession et la presse et ont clôturé la séance de lundi avec un petit match de simulation.

Il y a également eu quelques mises à jour sur le côté des blessures de la séance d’entraînement du club ce matin. Toni Kroos s’est entraîné à la fois à l’extérieur sur le terrain et a participé au travail à l’intérieur. Dani Carvajal, Marcelo, Gareth Bale, Dani Ceballos, Fede Valverde et Ferland Mendy auraient tous passé la matinée à s’entraîner uniquement à l’intérieur de l’établissement.

Le Real Madrid est actuellement en tête du classement de la Liga avec 13 points cette saison après avoir battu Valence 2-1 à Mestalla dimanche. Le club fera un retour à la maison en milieu de semaine pour affronter Majorque, neuvième, mercredi.

On ne sait toujours pas combien de joueurs en convalescence présents à la séance d’entraînement de lundi seront disponibles pour l’équipe d’ici mercredi. Kroos serait probablement le plus avancé car il était le seul présent à avoir participé à l’entraînement au terrain en plein air.