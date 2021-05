Mises à jour de l’extension de contrat au Bayern Munich

Dans la dernière édition de kicker, la multitude de situations contractuelles à venir au Bayern Munich a été abordée et le point de vente allemand a fait le point sur leur situation (comme le montre le compte Twitter @iMiaSanMia).

Selon kicker, le Bayern Munich est actuellement en pourparlers avec Leon Goretzka, Niklas Süle et Tolisso. Le Bayern Munich, cependant, se prépare à des scénarios où les joueurs restent ou partent dans le but d’éviter une autre situation comme celle de David Alaba, où il a perdu gratuitement un précieux vétéran.

Le Bayern est en pourparlers avec les joueurs dont les contrats expirent en 2022 (Goretzka, Süle & Tolisso). Le club veut être prêt pour les deux scénarios: extension ou départ, afin d’éviter une autre situation Alaba [Kicker] – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 2 mai 2021

Les mises à jour sur chacun de ces joueurs varient cependant. Goretzka devrait signer à nouveau, tandis que kicker pense que le séjour de Süle avec le club pourrait être prolongé en raison de l’embauche récente de Julian Nagelsmann.

Tolisso présente cependant un cas différent. Le club achète activement le milieu de terrain, mais son historique de blessures empêche le Bayern Munich de trouver un acheteur:

Cependant, le Bayern Munich ne souhaite pas traiter uniquement les contrats expirant en 2022. Le Bayern Munich veut conclure des accords avec Joshua Kimmich, Serge Gnabry et Kingsley Coman dès que possible, mais les vétérans Thomas Müller, Manuel Neuer et Robert Lewandowski sont actuellement en veilleuse: