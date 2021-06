Mises à jour de sécurité Android pour juin 2021 : ce que vous devez savoir

in

Google a détaillé le dernier bulletin de sécurité Android et publié les correctifs pour les appareils Pixel.

Ce sont des exploits et d’autres problèmes de sécurité qui affectent Android dans son ensemble. Les problèmes avec le système d’exploitation, les correctifs du noyau et les mises à jour des pilotes peuvent ne pas affecter un périphérique en particulier, mais ceux-ci doivent être résolus dans la base Android par les personnes qui maintiennent le code du système d’exploitation. Cela signifie Google, et ils ont détaillé les choses qu’ils ont améliorées pour ce mois-ci.

Des images d’usine mises à jour pour les appareils Pixel pris en charge sont disponibles et des mises à jour en direct sont déployées pour les utilisateurs. Si vous ne voulez pas attendre, vous pouvez télécharger et flasher manuellement l’image d’usine ou le fichier de mise à jour OTA, et voici quelques instructions pratiques pour vous aider à démarrer.

La société qui a fabriqué votre téléphone utilise ces correctifs pour vous envoyer une mise à jour.

Ces changements ont été publiés pour les personnes qui fabriquent les meilleurs téléphones Android pendant au moins 30 jours, mais Google ne peut obliger personne à vous les fournir. Si vous utilisez un téléphone de Samsung, LG ou quelqu’un d’autre que Google, vous devrez attendre qu’ils envoient une mise à jour et ne devriez pas essayer de flasher l’un des fichiers ci-dessus. Cela s’est peut-être déjà produit, car les OEM peuvent envoyer le correctif avant la date limite que Google doit respecter afin que les exploits ne soient pas rendus publics.

Bien sûr, Google a mis en place des contrôles de sécurité pour éviter tout problème sur votre téléphone en raison d’exploits de sécurité. Vérifiez que les applications et SafetyNet fonctionnent à chaque fois que vous ajoutez une application à votre téléphone, et les mises à jour transparentes des services Google Play les maintiendront à jour, indépendamment de tout retard d’un fabricant ou d’un opérateur. Des détails sur Android Enterprise Security sont disponibles ici.

Les appareils avec Android 10 et versions ultérieures peuvent également recevoir des mises à jour de sécurité en tant que mises à jour du système Google Play grâce à Project Mainline.

Faits saillants du bulletin de sécurité de juin 2021

Comme d’habitude, les bibliothèques Android Framework, Media Framework et System ont été confrontées à des problèmes de gravité élevée. L’environnement d’exécution Android a été mis à jour pour résoudre un problème de gravité élevée. Qualcomm et MediaTek ont ​​mis à jour les composants open source et fermés pour corriger les exploits trouvés dans son matériel.

Mises à jour spécifiques aux pixels

Comme chaque mois, Google a publié des correctifs spécifiques à Pixel qui affecteront les téléphones actuellement pris en charge, notamment Pixel 3, Pixel 3a, Pixel 4, Pixel 4a et Pixel 5.

Ce mois-ci, Google a également publié sa baisse trimestrielle des fonctionnalités Pixel, apportant une prise en charge de l’astrophotographie en accéléré, des fonds d’écran Pride et une multitude de petites mises à niveau.

Tous les détails du bulletin de sécurité de juin 2021 sont disponibles sur le site Web Android Security. Les mises à jour pour les appareils Pixel sont détaillées ici.

Vous pouvez consulter le site Web Android Security pour plus de détails sur tous les bulletins, et Google détaille également les modifications spécifiques à Pixel.

