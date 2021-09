Mises à jour de talkSPORT et nouvelles de l’équipe alors que Nuno Espirito Santo, sous pression, cherche une victoire pour le moral en Ligue Europa

Senior Fellow au think tank, UK in a Changing Europe, le professeur McEwen a fait valoir que l’indépendance n’était pas une question réglée en Écosse. Lors d’une interview avec Express.co.uk, elle a déclaré que Boris Johnson ne résoudrait pas le problème en disant constamment non à un référendum. A l’inverse, elle a déclaré que Nicola […] More