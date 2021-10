Mises à jour de talkSPORT et nouvelles de l’équipe d’Anfield avec Trent Alexander-Arnold et Ilkay Gundogan sur le point de manquer un concours clé dans la course au titre de Premier League

Liverpool accueille Manchester dans un blockbuster dimanche à Anfield en Premier League.

L’équipe de Jurgen Klopp a connu un excellent début de saison, mais sera déterminée à obtenir trois points précieux après son match nul 3-3 contre Brentford le week-end dernier.

Les maestros de la direction s’affronteront à Anfield

Pour City, la confiance sera élevée après leur victoire 1-0 sur Chelsea le week-end dernier, un résultat qu’ils chercheront à suivre alors qu’ils visent à se hisser dans le haut du tableau.

L’affrontement de la Premier League débutera à Anfield à 16h30. Liverpool et Man City sont les principaux prétendants au titre de Premier League, avec six points en tête du classement. tout au long de la journée et vous pouvez écouter via notre lecteur radio ci-dessous

Suivez notre blog de match en direct pour des mises à jour régulières…