Mises à jour de talkSPORT et nouvelles de l’équipe de Londres alors que la Premier League s’affronte avec les Spurs de retour en action mais Covid frappe les Reds – heure du coup d’envoi, dernières nouvelles et comment suivre

Tottenham revient à l’action dimanche lorsqu’il accueillera Liverpool, qui défie le titre en Premier League.

Les Spurs sont hors service depuis le 5 décembre en raison d’une série de tests Covid positifs au club.

Ils sont maintenant prêts à revenir sur le terrain et à accueillir Liverpool en forme dans le nord de Londres dimanche.

Cet affrontement aura lieu au Tottenham Hotspur Stadium avec une heure de coup d’envoi à 16h30.Liverpool a battu Tottenham à domicile et à l’extérieur la saison dernière, y compris une victoire 3-1 dans ce match.Tottenham n’a remporté qu’un de ses 17 derniers matches de Premier League. matchs contre Liverpool (D4 L12), perdant chacun des six derniers d’affilée. TalkSPORT aura des mises à jour tout au long de la journée et vous pouvez écouter via notre lecteur radio ci-dessous

Suivez notre blog de match en direct pour des mises à jour régulières…

.

Tottenham d’Antonio Conte revient à l’action ce week-end