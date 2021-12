Mises à jour de talkSPORT et nouvelles de l’équipe d’Old Trafford alors que Ralf Rangnick sonnera des changements avant le premier affrontement de la Ligue des champions

Ralf Rangnick dirigera son premier affrontement en Ligue des champions en tant qu’entraîneur-chef de Manchester United lorsqu’ils accueilleront les Young Boys à Old Trafford ce soir.

Les Diables rouges ont déjà obtenu une place dans les 16 derniers de la compétition et assureront la première place s’ils peuvent éviter la défaite contre l’équipe suisse.

Rangnick a commencé son règne en tant que manager par intérim à United avec une victoire serrée 1-0 sur Crystal Palace samedi.

Le choc de la Ligue des champions devrait débuter à 20 heures. United a fait expulser Aaron Wan-Bissaka et a concédé un but à la 90e minute alors que les Young Boys les ont battus 2-1 plus tôt cette saison. Nouvelles de l’équipe à suivre… talkSPORT aura des mises à jour tout au long la journée et vous pouvez écouter via notre lecteur radio ci-dessous

Suivez notre blog de match en direct pour des mises à jour régulières…

GETTY

