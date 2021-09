Mises à jour de talkSPORT et nouvelles de l’équipe d’Old Trafford avec Cristiano Ronalo sur le point de commencer mais Harry Maguire blessé

Manchester United espère lancer sa campagne en Ligue des champions lorsqu’il accueillera Villarreal ce soir.

L’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer a connu un début de compétition désastreux après une défaite 2-1 contre les Young Boys lors de leur match d’ouverture du Groupe F.

Malgré un début de campagne positif, United a maintenant perdu trois de ses quatre derniers matchs toutes compétitions confondues, ce qui signifie qu’un résultat contre l’équipe espagnole semble de plus en plus important.

Le choc de la Ligue des champions débutera à Old Trafford à 20 heures. Villarreal a fait match nul avec l’Atalanta lors du match d’ouverture de l’UCL et a remporté un point contre le Real Madrid en Liga ce week-end. pénalités lors de la finale de la Ligue Europa en mai.TalkSPORT aura des mises à jour tout au long de la journée et vous pouvez écouter via notre lecteur radio ci-dessous

Suivez notre blog de match en direct pour des mises à jour régulières…

L’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer sera désespérée d’enregistrer une victoire en Ligue des champions