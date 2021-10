Mises à jour de zoom pour M1 MacBook Pro avec sous-titres générés automatiquement

Zoom a annoncé de nouvelles fonctionnalités visant à aider les communications d’entreprise et les travailleurs à distance. L’application a également été optimisée pour le MacBook Pro 2021 avec une expérience plein écran pour l’écran Liquid Retina XDR.

Mise à jour du zoom

Optimisé pour MacBook Pro: Zoom est optimisé pour le nouveau MacBook Pro d’Apple, y compris les nouveaux M1 Pro et M1 Max, et offre une expérience plein écran optimisée sur le nouvel écran Liquid Retina XDR.Améliorations des sondages: Les hôtes de réunion ont désormais plus d’options pour créer des sondages, y compris des réponses classées, des correspondances, des réponses courtes et longues, et remplir le blanc, créant ainsi plus d’opportunités pour obtenir des commentaires et des idées des membres de l’équipe.Sous-titres générés automatiquement: Les sous-titres générés automatiquement (également appelés transcriptions en direct) sont désormais disponibles sur tous les comptes Zoom Meetings gratuits. En savoir plus dans notre récent blog.Statut de présence: Les hôtes pourront bientôt voir si tous ceux qui ont accepté l’invitation à la réunion ont rejoint la réunion et envoyer une discussion rapide pour vérifier leur statut, vous permettant de démarrer les réunions plus rapidement et d’éviter de perdre du temps au début d’une réunion.Chat bidirectionnel dans une salle d’attente: Les participants peuvent désormais dialoguer avec les hôtes de la réunion dans la salle d’attente de la réunion avec une conversation bidirectionnelle.Intégrations avec IFTTT et Zendesk: Cela permet aux utilisateurs de créer des flux de travail automatisés entre Zoom Phone et plus de 600 applications pré-intégrées, y compris des outils tels que Zoho, Airtable, Notion, Jira, Box et Dropbox. Les utilisateurs de Zoom Phone peuvent également recevoir et passer des appels téléphoniques de manière transparente depuis Zendesk, évitant ainsi d’avoir à changer d’application en permanence.

Plus tôt cette semaine, Zoom a annoncé la disponibilité générale de React Native pour le SDK vidéo de Zoom, permettant aux développeurs d’écrire du code une seule fois et de créer des applications vidéo entièrement personnalisables pour les appareils Android et iOS. La société a également annoncé la disponibilité générale de Zoom Events, donnant aux titulaires de licence la possibilité d’organiser leur propre conférence sur plusieurs jours et plusieurs sessions.