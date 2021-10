Mises à jour des avertissements du Met Office : des pluies torrentielles et des orages éclairs frapperont la Grande-Bretagne AUJOURD’HUI | Météo | Nouvelles

Les météorologues du Met Office ont publié un avertissement jaune ce matin. L’agence, qui suit la météo à travers le pays, a averti les gens qu’ils risquaient de subir des pluies de plus en plus fortes. Deux zones recevront le poids des prévisions sévères entrantes.

Les prévisions du Met Office couvrent Londres et la majeure partie du sud-est et du sud-ouest de l’Angleterre jusqu’aux Midlands.

Un avertissement concerne les orages, tandis que l’autre appelle à la prudence face aux fortes pluies.

L’avertissement d’orage se lit comme suit: « Une zone de fortes pluies et d’orages se déplacera rapidement vers l’est à travers le Pays de Galles et le sud-ouest de l’Angleterre dans certaines parties du centre, du sud et de l’est de l’Angleterre mercredi matin.

« De nombreuses régions connaîtront une période de pluie tandis que certains endroits seront touchés par des orages entraînant une brève période de fortes pluies, des éclairs et des vents forts en rafales avec de la grêle affectant également certains endroits.

« Les rafales auront tendance à culminer à 40-50 mph, mais bien que très improbables à un endroit donné, des vents beaucoup plus forts sont possibles ici et là, endommageant alors potentiellement certaines structures. »