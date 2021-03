Mises à jour des directives du CDC avec un avertissement important sur les effets secondaires du vaccin contre le coronavirus – .

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont mis à jour leurs directives sur le vaccin contre le coronavirus la semaine dernière, énumérant trois effets secondaires supplémentaires que les gens devraient connaître. L’agence a ajouté des rougeurs, des douleurs musculaires et des nausées à la liste des effets indésirables que les gens peuvent ressentir après le premier et / ou le deuxième jabs. Maintenant, l’agence vient de mettre à jour à nouveau les directives avec un avertissement important sur les effets secondaires dont les gens devraient être conscients.

Tous les vaccins COVID-19 qui ont reçu une autorisation d’utilisation d’urgence peuvent déclencher les mêmes types d’effets secondaires. Certains d’entre eux sont locaux et liés au site de vaccination – la douleur, la rougeur et l’enflure figurent sur la liste. Ils disparaissent généralement après quelques jours, mais les gens peuvent utiliser des chiffons humides sur la zone et exercer leurs bras pour réduire la gravité de ces symptômes.

D’autres réactions sont systémiques, impliquant tout le corps. Cette liste comprend la fatigue, les maux de tête, les douleurs musculaires, les frissons, la fièvre et les nausées. Il est conseillé aux gens de boire beaucoup de liquides et de s’habiller légèrement. Prendre un jour de congé ou d’école pour faire face aux effets secondaires peut également être une bonne idée. Des médicaments en vente libre pour la douleur et d’autres symptômes peuvent également être utilisés, le CDC conseillant aux gens de consulter leur médecin avant de prendre des médicaments pour traiter les effets secondaires.

Les personnes vaccinées doivent également consulter un médecin si les effets indésirables ne disparaissent pas en un jour ou deux.

Le CDC a fait un important sur la page il y a quelques jours, traitant des effets secondaires après le deuxième coup. Hormis Johnson & Johnson, tous les autres vaccins autorisés à l’heure actuelle nécessitent deux injections administrées à quelques semaines d’intervalle. Des études ont montré que les effets indésirables pourraient être plus graves après le deuxième coup, et c’est ce que le CDC avertit les gens dans la nouvelle mise à jour:

Si vous avez reçu un deuxième coup

Les effets secondaires après votre deuxième coup peuvent être plus intenses que ceux que vous avez ressentis après votre premier coup. Ces effets secondaires sont des signes normaux que votre corps renforce sa protection et devraient disparaître en quelques jours.

Une note cruciale est que l’absence d’effets secondaires n’est pas une indication qu’une personne ne développera pas de réponse immunitaire qui fournira une protection contre le COVID-19 sévère et la mort.

Les directives mises à jour du CDC arrivent à un moment où des adultes en meilleure santé peuvent se qualifier pour la vaccination contre le COVID-19 aux États-Unis. Les essais cliniques de vaccins ont également montré que la population plus jeune pourrait être plus susceptible de développer des effets secondaires plus graves que les personnes âgées.

D’autres études ont montré que les effets indésirables pourraient être plus fréquents après le premier vaccin chez les personnes qui ont eu COVID-19 à un moment donné avant la première vaccination. Des recherches sont toujours en cours sur le sujet. Ces études ont également conclu que les survivants du COVID-19 développent une réponse immunitaire après une injection qui est similaire ou meilleure que le régime complet chez les personnes en bonne santé.

Que des effets secondaires soient ressentis ou non, une personne est considérée comme complètement vaccinée deux semaines après le deuxième vaccin Pfizer / BioNTech ou Moderna, ou deux semaines après le vaccin Johnson & Johnson. En outre, les personnes vaccinées devront toujours respecter les mesures de santé, notamment les masques faciaux et la distanciation sociale. Un petit pourcentage de personnes vaccinées risque une infection symptomatique, tandis que les infections asymptomatiques représentent encore un risque théorique pour toutes les personnes vaccinées.

