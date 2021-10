Mises à jour des prix NFL QB, nouvelles versions de baseball et questions sur les sacs postaux

Mike et Jesse parcourent certains des matchs de la semaine dernière dans la NFL et parlent des cartes QB de premier plan qui sont en hausse sur le marché des cartes (4:00). Ils parlent ensuite de certaines des dernières sorties de cartes (18:10) avant de faire appel à Justin Bosak pour discuter de son one-of-one Flawless Joe Burrow, de ce qu’il prévoit d’en faire, de ce que Mike pense que cela vaut, et quand Justin s’est mis à collectionner (33:00). Ils clôturent ensuite l’émission avec des questions sur les sacs postaux (49:50).

Hôtes : Mike Gioseffi, Jesse Gibson

Invité : Justin Bosak

Producteur : Mike Gioseffi

