Mises à jour d’Ethereum, FTX dans le Super Bowl, nouveaux ETF Bitcoin + plus de nouvelles

Source : Adobe / Stanislav

Obtenez votre résumé quotidien des actualités sur les cryptoassets et la blockchain en enquêtant sur les histoires qui passent inaperçues dans les actualités crypto d’aujourd’hui.

_____

L’actualité de la blockchain

Le hard fork Altair, la première mise à niveau du réseau principal vers la chaîne de balises Ethereum (ETH), a été mis en ligne aujourd’hui. Comme indiqué, la mise à jour est considérée comme un « préchauffage à faible risque » pour la fusion à venir, lorsque le réseau principal actuel d’Ethereum, qui est protégé par un mécanisme de consensus de preuve de travail (PoW), est « fusionné » avec la chaîne de balises. test. -Système de participation (PoS).

Actualités marketing

L’échange de crypto-monnaie FTX a acheté une publicité dans le Super Bowl, le championnat de football américain annuel, selon Bloomberg. Alors que l’échange a marqué un espace dans le sport en général, le football est au centre des préoccupations, a déclaré le PDG de FTX, Sam Bankman-Fried.

Nouvelles d’investissement

Valkyrie , la société à l’origine de l’un des fonds négociés en bourse (ETF) adossés à des contrats à terme (BTC) aux États-Unis, a déposé une demande auprès du Commission des valeurs mobilières des États-Unis Pour lancer l’ETF Valkyrie XBTO Levered BTC Futures. Le fonds générerait des rendements d’une valeur de 1,25 fois le rendement d’un prix de référence du bitcoin et pourrait détenir des dérivés tels que des contrats à terme et des options, selon le dossier. Le fournisseur de produits financiers Direction prévoit un ETF Direxion Bitcoin Strategy Bear qui offrirait une exposition gérée courte aux contrats à terme Bitcoin de FMC , selon un dossier déposé auprès de la SEC. Revenu de trading de crypto-monnaie de l’application de trading Robin des Bois ont chuté de 78%, passant de 233 millions de dollars au deuxième trimestre de cette année à 51 millions de dollars au troisième, selon Bloomberg. La plateforme d’infrastructure Blockchain QuickNode a levé 35 millions de dollars dans un tour de table de série A dirigé par Tigre Mondial . Le nouveau financement sera dédié à la croissance des services de l’entreprise en leur permettant de soutenir de nouvelles chaînes et d’élargir davantage l’offre de produits, ont-ils déclaré.

L’actualité des adoptions

Le comté de Miami-Dade en Floride a adopté une résolution pour créer un groupe de travail chargé d’étudier la faisabilité d’accepter la crypto comme forme de paiement d’impôts. Le groupe de travail explorera comment Miami-Dade pourrait accepter la crypto comme méthode de paiement des taxes, des frais et des services, mais explorera également les initiatives de crypto et de blockchain. Le prestataire de paiement Visa Inc. est a rejoint son rival Mastercard Inc. en tant qu’investisseur dans Mériter le directeur général de ce dernier, Kalpesh Kapadia, a déclaré à Bloomberg. Deserve a précédemment lancé une carte de crédit Visa en partenariat avec le fournisseur de services financiers de Crypto-monnaies BlockFi .

Nouvelles du NFT

Un seul jeton non fongible (NFT) de la collection Bored Ape Yacht Club s’est vendu pour 3,4 millions de dollars lors de la vente aux enchères en ligne de la maison de vente aux enchères. Sotheby’s Natively Digital 1.2, le premier à se tenir sur leur marché récemment lancé Sotheby’s Metaverse. Le NFT est répertorié par Outils de rareté en tant que troisième singe à la peau dorée le plus rare de la collection de 10 000 avatars générés aléatoirement, se classant au 17e rang sur la base de la rareté combinée des caractéristiques vues dans l’image. Le média d’information L’économiste a vendu la version NFT de leur deck appelée Down the Rabbit Hole pour 99,9 ETH (d’une valeur de 420 000 $ au moment de la vente). La couverture a été réalisée à l’origine par un artiste numérique nommé Justin Metz et est basée sur Alice au pays des merveilles. Le projet NFT Gouttes a annoncé le lancement du testnet de sa plateforme de prêt NFT. La plate-forme permet aux participants d’utiliser leurs éléments de métaverse comme garantie de prêt.

Actualités bancaires

La banque centrale d’Espagne introduit de nouvelles directives d’enregistrement pour les fournisseurs de services de monnaie virtuelle locaux, y compris les institutions bancaires. Les établissements sont tenus de soumettre une demande d’enregistrement même si leurs clients finaux ne se trouvent pas en Espagne, et il leur est recommandé d’utiliser le formulaire d’enregistrement électronique, mais ils peuvent également procéder par d’autres canaux tels que le courrier.