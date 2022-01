Mises à jour du CES 2022 Live : du Samsung Galaxy S21 FE 5G au Jabra Elite 4 Active, toutes les annonces phares

Financial Express Online vous présente toutes les principales annonces du CES 2022, au fur et à mesure qu’elles se produisent.

Le CES 2022 est officiellement en cours, apportant avec lui une multitude de vitrines de produits passionnantes, impressionnantes, voire trop belles pour être commercialisées, de certaines des plus grandes entreprises technologiques du monde, le tout sous un même toit. Smartphones, téléviseurs 8K, moniteurs et télécommandes sophistiqués, robots, etc. Alors que l’année dernière, le salon était strictement virtuel, cette année, la Consumer Technology Association a choisi de faire du CES un événement physique. Bien que de nombreuses entreprises se retirent de la présence en personne au milieu de la poussée d’Omicron, le CES en 2022 aura une échelle beaucoup plus petite que d’habitude physiquement. Cela ne veut pas dire que le CES 2022 reste court sur les grandes annonces.

Par convention, de nombreuses entreprises de Samsung à Jabra, LG, et plus, ont commencé à annoncer leurs produits cool et farfelus avant le jour J qui est le 5 janvier pour le CES 2022. Le salon se terminera le 7 janvier, qui est un jour plus tôt qu’auparavant (le CES 2022 était initialement fixé du 5 au 8 janvier), en tant que mesure de sécurité supplémentaire aux protocoles de santé en cours mis en place pour l’événement dans un contexte de pandémie imminente.

Financial Express Online suivra tous les nouveaux produits et innovations en direct dans ce blog, vous tenant au courant de toutes les principales annonces du CES 2022. Assurez-vous donc de mettre cette page en signet pour toutes les grandes mises à jour.