MISES À JOUR DU MANDAT SUR LE VACCIN : LES PROCÈS DE NUREMBERG COMMENCENT AVEC LE SUJET DES CRIMES CONTRE L’HUMANITÉ

par Harvey Organ, Blog Harvey Organ :
L’OR FERME DE 3,90$ A 1778,70$// L’ARGENT FERME DE 25 CENTS A 22,26$// L’OR COMEX PERMET DE BAISSER A 97,819 TONNES EN RAISON D’UN EFP A LONDRES// L’ARGENT OZ AUGMENTE A 45,223 MILLIONS D’OZ//COMMENTAIRES COVID//MANDAT UVACCINE LES PROCÈS COMMENCENT AVEC LE SUJET CRIMES CONTRE L’HUMANITÉ // MISES À JOUR SUR L’IMPACT DU VACCIN // LANCET, UN JOURNAL TRÈS PRESTIGIEUX EST MAINTENANT PARU ET AFFIRME QUE LE VACCIN N’A AUCUN EFFET SUR COVID // RUSSIE FURIEUX AVEC LES USA SUR UNE INCURSION EN AVION ESPION// EVERGRAN DOSSIER DE PROTECTION CONTRE LA FAILLITE // SWAMP STORIES POUR VOUS CE SOIR
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OR : 1778,70 $ DOWN 3,90 $ La cotation est le prix au comptant de Londres
Argent : 22,26 $ EN BAISSE DE 25 CENTS Prix au comptant à Londres (marché au comptant)
Or 1782,20 $
argent : 22,37 $