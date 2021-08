Mises à jour du résultat du Maharashtra HSC 2021 : le résultat ne sera pas disponible aujourd’hui, peut être publié « bientôt », « n’importe quel jour maintenant »

MSBSHSE Maharashtra HSC Résultat 2021: Le résultat n’a pas encore été publié (Photo: IE)

MSBSHSE Maharashtra HSC Résultat 2021 : Le Conseil de l’État du Maharashtra pour l’enseignement secondaire et supérieur, MSBSHSE n’a pas encore annoncé le résultat du Maharashtra HSC 2021. Conformément à l’ordonnance rendue par la Cour suprême, le conseil devait publier les résultats d’ici le 31 juillet 2021. La date du résultat , cependant, n’a été confirmé ni par le conseil d’administration ni par Varsha Gaikwad, ministre de l’Éducation.

Selon les derniers développements sur le retard ou la date de publication des résultats, des responsables ont déclaré que le conseil d’administration ne pouvait pas terminer les travaux sur les résultats d’ici le 31 juillet en raison des inondations dans de nombreuses régions de l’État. Les directions d’école n’ont pas pu envoyer les notes, et donc les résultats n’ont pas pu non plus être rendus publics selon l’échéancier donné du 31 juillet 2021. Le conseil travaille cependant en permanence pour préparer le résultat et devrait le déclarer au plus tôt.

Les responsables du conseil pourraient devoir soumettre la raison du retard au tribunal dès que possible. Il n’y a pas de mise à jour sur la date mais le communiqué officiel indique que la date du résultat pourrait être publiée bientôt et n’importe quel jour maintenant. On s’attend également à ce que le ministre de l’Éducation Varsha Gaikwad fasse une annonce concernant le résultat dans un jour ou deux.

