Mises à jour en direct de Bharat Bandh Today: le trafic Delhi-UP affecté par la grève des agriculteurs, les autoroutes bloquées au Pendjab

Bharat Bandh News Live, les agriculteurs protestent Bharat Bandh 27 septembre Mises à jour en direct: L’appel de 10 heures à l’échelle nationale a recueilli le soutien de plusieurs parties non-NDA.

L’appel de Samyukt Kisan Morcha pour un bandh national de 10 heures lundi, pour marquer le premier anniversaire de la protestation des agriculteurs contre les trois lois agricoles du Centre, a recueilli le soutien de plusieurs partis non-NDA.

« C’est le 27 septembre 2020 que le président Shri Ram Nath Kovind a sanctionné et mis en vigueur les trois lois noires anti-agriculteurs l’année dernière. Demain, il y aura un total de Bharat Bandh observé dans tout le pays de 6 heures à 16 heures », a déclaré le SKM, qui est un organisme qui regroupe plus de 40 syndicats d’agriculteurs, dans un communiqué.

Le bandh se tiendra de 6 heures du matin à 4 heures du soir au cours duquel tous les bureaux gouvernementaux et privés, les établissements d’enseignement et autres, les magasins, les industries et les établissements commerciaux ainsi que les événements et fonctions publics seront fermés dans tout le pays. Cependant, tous les établissements d’urgence et services essentiels, y compris les hôpitaux, les magasins médicaux, les secours et les secours et les personnes s’occupant d’urgences personnelles seront exemptés.

