Mises à jour en direct de la famille royale: Meghan et Harry ont dit de «cesser de jouer la victime» alors qu’ils menaient la «guerre» | Royal | Nouvelles

S’adressant au Soleil, l’auteur royal Phil Dampier a déclaré: «La grande peur du prince William est que tout ce qu’il dit à son frère dans le but de guérir leur faille soit immédiatement divulgué aux médias, ce qui rend très difficile pour eux d’avoir une bonne conversation. Mener une guerre avec la famille de sang d’Harry est inutile et contre-productif, et plus tôt ils se rendront compte que ce sera le mieux. Ils devraient continuer leur vie, cesser de jouer la victime et cesser de jouer sur leurs relations royales en divulguant des histoires tout en plaidant pour la vie privée. Les gens peuvent voir à travers et quiconque leur conseille de continuer dans cette voie leur donne de mauvais conseils. »

Un porte-parole du prince Harry et de son épouse Meghan Markle a déclaré que le couple californien “avait félicité en privé” le duc et la duchesse de Cambridge pour leur dixième anniversaire de mariage.

L’expert royal Angela Levin, s’adressant au Sun, a ajouté que Harry et Meghan étaient également “hypocrites, informant toujours les médias” tout en plaidant pour la confidentialité.

Cependant, Mme Levin a fait référence au couple comme étant également dépendant de la presse pour exprimer certaines actions.

Mme Levin a déclaré: “D’un autre côté, s’ils n’avaient pas dit à la presse qu’ils leur souhaitaient un joyeux anniversaire, tout le monde les aurait critiqués, ce que nous n’avons pas le droit de faire parce que quoi qu’ils disent et quoi qu’ils fassent ne peut être remis en question. plus.

«Leur choix a été de l’envoyer en privé, mais tout le monde doit savoir à quel point ils sont bons en le faisant connaître à travers leur énorme groupe de relations publiques.

«Je pense que William et Kate ne se demandent pas s’ils leur souhaitent un joyeux anniversaire ou non, mais ils doivent parler des choses qui comptent vraiment.

«Ils doivent se parler en toute confiance et en privé afin de pouvoir se faire confiance et essayer de faire amende honorable face à cet immense gouffre qui les sépare.

«Je ne sais pas ce qu’ils ont dit dans le message, mais je doute qu’il soit plein d’amour et de réconfort.»