Mises à jour en direct de la Journée internationale du yoga 2021 : le PM Narendra Modi dirigera les célébrations de la septième Journée internationale du yoga lundi

Journée mondiale du yoga 2021 : Au cours des 18 derniers mois, le yoga a gagné en importance en raison de la pandémie de coronavirus. (fichier image)

Mises à jour en direct de la Journée internationale du yoga 2021 : Le yoga est une ancienne pratique indienne qui aide à maintenir le bien-être physique et mental, et au fil des ans, il a également gagné en popularité dans d’autres pays. En 2014, le Premier ministre indien Narendra Modi a proposé de marquer une journée comme la Journée internationale du yoga dans son discours à l’Assemblée générale des Nations Unies, et la proposition a été approuvée par 175 États membres, poste que les Nations Unies ont reconnu le 21 juin comme le jour pour célébrer Yoga. Au cours de la dernière année et demie, le yoga a gagné en importance en raison de la pandémie de coronavirus et, par conséquent, le thème de la Journée internationale du yoga 2021 a été décidé par l’ONU comme étant “Le yoga pour le bien-être”.

La célébration de la Journée internationale du yoga en Inde se tiendra virtuellement en raison de la pandémie de coronavirus, et le programme principal sera organisé par le ministère de l’Union d’AYUSH et commencera à 6h30. Le Premier ministre Narendra Modi doit s’adresser à l’événement, après quoi une démonstration en direct du protocole de yoga commun sera diffusée sur Doordarshan. Les utilisateurs pourraient pratiquer le yoga parallèlement à la démonstration, et les exercices correspondants ont été répertoriés sur le site Web du gouvernement pour le yoga.

Financial Express Online vous propose des mises à jour en direct sur la Journée internationale du yoga 2021.