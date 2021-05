Mises à jour en direct de la manifestation des agriculteurs: Journée noire 26 mai 2021, manifestation des agriculteurs de la journée noire: les agriculteurs observent la journée noire aujourd’hui; dernières nouvelles mises à jour

Black Day 2021: le 26 mai marque six mois de protestation des agriculteurs.

Les syndicats d’agriculteurs observent le 26 mai comme le «jour noir» pour marquer l’achèvement de six mois de l’agitation des agriculteurs en cours contre trois lois sur le secteur agricole introduites par le gouvernement central. Les agriculteurs observent le jour noir en hissant des drapeaux noirs de leurs maisons, véhicules et autres endroits ainsi qu’en portant des turbans noirs et des chunni noirs. Les agriculteurs fixent également des drapeaux noirs à chaque frontière. Les dirigeants syndicaux ont déclaré que les agriculteurs observeraient le jour noir aux frontières et n’entreraient pas dans la capitale nationale. Ils ont exhorté les citoyens de tout le pays à soutenir les agriculteurs en mettant des drapeaux noirs à leurs maisons et à d’autres endroits possibles.

Pendant ce temps, la police de Delhi a exhorté les gens à ne pas organiser de rassemblements en raison de la situation COVID et du verrouillage en cours et a déclaré qu’elle maintenait une vigilance étroite pour faire face à toute situation sur les sites de protestation aux frontières de la ville. Il a dit que des mesures seront prises contre ceux qui essaient de se faire justice. La police de Delhi PRO Chinmoy Biswal a déclaré que la force est déjà présente à tous les points frontaliers, y compris les sites de protestation de Singhu, Tikri et Ghazipur, et n’autorisera aucune activité ou entrée illégale. À la suite de l’annonce du SKM, la police de Delhi a exhorté mardi la population à suivre les directives du COVID et à ne pas sortir de chez elle et se rassembler inutilement en raison de la situation actuelle du coronavirus dans la capitale nationale. La semaine dernière, douze grands partis d’opposition, dont le Congrès, le Congrès de Trinamool, les partis de gauche, le SP, le NCP et le DMK, avaient apporté leur soutien à la manifestation.

