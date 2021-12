Mises à jour en direct de la session d’hiver du Parlement 2021 : des projets de loi cruciaux à Lok Sabha aujourd’hui, Oppn pour continuer à protester contre la suspension des députés du Rajya Sabha

Le ministre du droit de l’Union, Kiren Rijiju, devrait déposer aujourd’hui le projet de loi d’amendement des juges de la Haute Cour et de la Cour suprême (salaires et conditions de service), 2021 au Lok Sabha.

Mises à jour en direct de la session d’hiver du Parlement 2021 : Le Parlement pourrait assister à une autre journée de plus de perturbations et de moins d’activités alors que l’opposition refuse de retirer sa protestation contre la suspension de 12 députés du Rajya Sabha, qui, selon le gouvernement, ne peuvent être révoqués que s’ils s’excusent auprès de la Chambre.

Pendant ce temps, le ministre du droit de l’Union, Kiren Rijiju, devrait déposer le projet de loi d’amendement des juges de la Haute Cour et de la Cour suprême (salaires et conditions de service), 2021 pour examen et adoption par la Lok Sabha aujourd’hui. Le Centre devrait également déposer le projet de loi sur la Commission centrale de vigilance (amendement) 2021 et le projet de loi sur l’établissement spécial de la police de Delhi (amendement) 2021 à la Chambre basse aujourd’hui.

Session d’hiver 2021 en direct : Session d’hiver du Parlement 2021 en direct Actualités, couverture en direct de la session d’hiver du Parlement

Lire la suite