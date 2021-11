Mises à jour en direct de la session d’hiver du Parlement 2021 : le Congrès donne un avis de discussion sur la hausse des prix

Les dirigeants de l’opposition ont qualifié la suspension d' »injustifiée et antidémocratique », et ont allégué que l’action était en violation de toutes les règles et procédures de la Chambre haute.

Mises à jour en direct de la session d’hiver du Parlement 2021 : Les 12 députés de l’opposition, qui ont été suspendus de Rajya Sabha lundi pour le reste de la session d’hiver, devraient s’adresser au vice-président et président de la RS Venkaiah Naidu pour demander une révision aujourd’hui. Les dirigeants de l’opposition ont qualifié la suspension de « injustifiée et antidémocratique », et ont allégué que l’action était en violation de toutes les règles et procédures de la Chambre haute.

Pendant ce temps, lors d’une réunion de l’opposition convoquée par le Congrès, les partis discuteront également probablement d’un éventuel boycott de la session d’hiver de Rajya Sabha. Cependant, il est peu probable que le Congrès de Trinamool assiste à la réunion. On apprend que Manoj Kumar Jha du RJD a déclaré que Kharge devrait parler au président M Venkaiah Naidu au nom de l’ensemble de l’opposition et exiger la révocation de la suspension. Il a suggéré que si le gouvernement n’est pas d’accord, alors l’opposition devrait penser à boycotter toute la session.

