Mises à jour en direct de la session d’hiver du Parlement 2021 : le gouvernement envisage de présenter quatre projets de loi ; L’opposition continue de protester contre Lakhimpur Kheri

Le député du Congrès Shaktisinh Gohil a donné un avis de suspension d’activité au Rajya Sabha pour discuter de l’incident de Lakhimpur Kheri et exiger le limogeage immédiat du MoS Home Ajay Misra Teni.

Mises à jour en direct de la session d’hiver du Parlement 2021 : le Centre a prévu de présenter quatre projets de loi au Parlement aujourd’hui. Les projets de loi de Lok Sabha comprennent le projet de loi national antidopage, 2021; Le projet de loi modifiant le projet de loi sur la protection de la vie sauvage, 2021, le projet de loi sur le CA, les comptables des coûts et des travaux et les secrétaires d’entreprise (amendement), 2021. À Rajya Sabha, le projet de loi sur la méditation 2021 sera présenté. Outre les projets de loi, un député doit attirer l’attention du ministre de la Jeunesse et des Sports sur le « Khelo India Scheme and Sports Infrastructure » ​​à la Chambre basse. Le Lok Sabha est également susceptible d’examiner les amendements proposés par le Rajya Sabha dans le projet de loi sur la maternité de substitution (règlement), 2019. Le Lok Sabha pourrait également reprendre la discussion et le vote sur le budget supplémentaire, le deuxième lot pour 2021-2022.

D'un autre côté, les membres de l'opposition continueront probablement de protester contre l'incident de Lakhimpur Kheri tout en exigeant la démission du MoS Home Ajay Mishra Teni. Hier, les deux chambres ont fait face à des obstructions répétées et ont été ajournées pour la journée sans que beaucoup d'affaires soient menées.

Le Rajya Sabha n’a traité aucune affaire jeudi, les membres de l’opposition ayant forcé des ajournements à la Chambre sur la question de la suspension de 12 députés. La maison a vu un ajournement jusqu’à 14 heures quelques minutes après le début de la journée. Il a ensuite été ajourné pour la journée peu après 14 heures au milieu des manifestations de l’opposition et des slogans dans le puits de la maison. Peu de temps après la réunion de la Chambre pour la journée, les membres de l’opposition se sont levés pour exiger la révocation de la suspension de leurs collègues. La procédure de Lok Sabha a été ajournée pour la journée de jeudi au milieu des protestations continues des membres de l’opposition dirigés par le chef du Congrès Rahul Gandhi exigeant le limogeage du ministre de l’Union Ajay Mishra du gouvernement en lien avec les violences à Lakhimpur Kheri.