Mises à jour en direct de la session d’hiver du Parlement 2021 : l’opposition continuera de protester contre la suspension des députés du Rajya Sabha

Mises à jour en direct de la session d’hiver du Parlement 2021 : Le Parlement devrait également être témoin d’une impasse le quatrième jour de la session d’hiver, l’opposition continuant de protester contre la suspension de 12 députés du Rajya Sabha pour « comportement indiscipliné » pendant la session de la mousson. Mercredi a vu l’ajournement des deux chambres après peu ou pas d’affaires alors que l’opposition a continué à lancer des slogans contre ce qu’elle a qualifié de geste « antidémocratique ».

Le Centre a notifié mercredi une loi visant à abroger les trois lois agricoles contre lesquelles des milliers d’agriculteurs protestent depuis plus d’un an maintenant. La loi de 2021 sur l’abrogation des lois agricoles a reçu l’assentiment du président indien le 30 novembre, selon une notification publiée dans la gazette par le ministère de la Loi et de la Justice.

