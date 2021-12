Mises à jour en direct de la session d’hiver du Parlement 2021 : l’opposition organisera une manifestation contre la suspension des députés du Rajya Sabha

Le troisième jour de la session d’hiver du Parlement devrait également voir moins d’affaires et plus de tumulte de la part de l’opposition, qui a organisé un débrayage des deux chambres mardi.

Mises à jour en direct de la session d’hiver du Parlement 2021 : Le troisième jour de la session d’hiver du Parlement devrait également voir moins d’affaires et plus de tumulte de la part de l’opposition, qui a organisé mardi un débrayage des deux chambres à propos de la suspension de douze députés du Rajya Sabha pour le « comportement violent et indiscipliné » qu’ils ont mené à la session de la mousson. Le président de la Chambre haute, Venkaiah Naidu, a refusé de révoquer leur suspension car les députés n’ont pas présenté d’excuses pour l’inconduite.

L’opposition devrait également coincer le gouvernement aujourd’hui face à la demande pressante des agriculteurs d’assurer une MSP équitable, après l’abrogation des trois lois agricoles litigieuses. Une discussion est également attendue sur la situation du COVID-19 dans le comté au milieu des craintes concernant la variante Omicron.

