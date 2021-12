Mises à jour en direct de la session d’hiver du Parlement 2021 : Oppn pour décider de boycotter Rajya Sabha aujourd’hui au sujet de la suspension des députés

Le ministre de la Santé, Mansukh Mandaviya, présentera le projet de loi 2021 de l’Institut national d’éducation et de recherche pharmaceutiques (amendement) à Rajya Sabha pour examen et adoption.

Mises à jour en direct de la session d’hiver du Parlement 2021 : L’opposition décidera aujourd’hui de boycotter les débats de la Rajya Sabha pour la journée concernant la suspension des 12 députés pour leur « comportement violent » lors de la session de la mousson. L’opposition a déclaré mercredi qu’elle avait été forcée par le gouvernement de protester contre la suspension « injustifiée et antidémocratique », tout en affirmant qu’elle ne s’excuserait pas car elle n’a rien fait de mal.

Pendant ce temps, le gouvernement devrait déposer le projet de loi de 2021 sur la Commission centrale de vigilance (amendement) et le projet de loi de 2021 sur l’établissement de la police spéciale de Delhi (amendement) au Lok Sabha aujourd’hui. D’autre part, le ministre de la Santé de l’Union, Mansukh Mandaviya, déplacera le projet de loi 2021 sur l’Institut national d’éducation et de recherche pharmaceutiques (amendement) à Rajya Sabha pour examen et adoption.

