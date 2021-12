Mises à jour en direct de la session d’hiver du Parlement 2021 : Rijiju présentera un projet de loi modifiant la loi sur les traitements des juges

Kiren Rijiju déposera un projet de loi modifiant la loi de 1954 sur les juges de la Haute Cour (salaires et conditions de service) et la loi de 1958 sur les juges de la Cour suprême (salaires et conditions de service).

Mises à jour en direct de la session d’hiver du Parlement 2021 : Le ministre de l’Union, Kiren Rijiju, déposera mardi un projet de loi modifiant la loi de 1954 sur les juges de la Haute Cour (salaires et conditions de service) et la loi de 1958 sur les juges de la Cour suprême (salaires et conditions de service). Le projet de loi devait être déposé à lundi. , mais ne pouvait pas être au milieu des perturbations par les partis d’opposition sur les meurtres de civils au Nagaland.

Rajya Sabha a été témoin d’ajournements répétés de la procédure lundi alors que l’opposition, y compris le Congrès, les partis de gauche et le TMC, a protesté avec persistance pour exiger la révocation de la suspension de 12 membres. Le ministre de l’Intérieur Amit Shah a fait une déclaration sur les meurtres du Nagaland au milieu du vacarme avant que la Chambre ne soit finalement ajournée pour la journée. Sa déclaration était identique à celle qu’il avait faite au Lok Sabha plus tôt dans la journée.

