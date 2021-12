Mises à jour en direct de la session d’hiver du Parlement aujourd’hui : Lok Sabha et Rajya Sabha devraient assister à des manifestations contre Lakhimpur Kheri et la suspension des députés de la RS

Mises à jour en direct du Parlement aujourd’hui : la Rajya Sabha n’a pas traité d’affaires importantes alors que l’opposition proteste de manière unie à la Chambre, ce qui entraîne des perturbations répétées sur la question des suspensions.

Mises à jour en direct de la session d’hiver du Parlement aujourd’hui : le Centre et le gouvernement étant tous deux rigides sur leur position respective concernant la suspension de 12 députés de la Rajya Sabha et l’incident de Lakhimpur Kheri, les partis d’opposition sont susceptibles de poursuivre leur protestation même aujourd’hui dans la Rajya Sabha et le Lok Sabha. Il n’y a aucune résolution en vue pour l’impasse en particulier dans le Rajya Sabha sur la suspension de 12 députés alors qu’une opposition unie a rejeté hier les efforts du gouvernement pour résoudre l’impasse. Les partis d’opposition ont déclaré qu’ils n’assisteraient pas à la réunion d’aujourd’hui convoquée par le chef de la Chambre Piyush Goyal, car des invitations ont été envoyées aux chefs des quatre partis dont les députés ont été suspendus et non à l’ensemble de l’opposition. Les invitations du gouvernement sont allées au Congrès, au Congrès de Trinamool, à Shiv Sena et au CPI(M), ont indiqué des sources.

Les partis d’opposition se réuniront aujourd’hui pour élaborer leur stratégie commune au Parlement au cours de la dernière semaine de la session d’hiver. Aujourd’hui, le député du Congrès Manickam Tagore a donné un avis de motion d’ajournement au Lok Sabha au sujet des violences à Lakhimpur Kheri exigeant « la démission immédiate du MoS Home Ajay Kumar Teni », tandis que le député de l’AIMIM Asaduddin Owaisi a soumis un avis à Lok Sabha pour s’opposer aux lois électorales (amendement), au projet de loi. 2021 qui propose de lier Aadhaar à l’inscription sur les listes électorales. Le député du Congrès de Trinamool, Sushmita Dev, a également donné un avis de suspension des affaires à Rajya Sabha exigeant une discussion sur la violence à Lakhimpur Kheri à la Chambre.

Le Rajya Sabha n’a pas traité d’affaires importantes alors que l’opposition proteste de manière unie à la Chambre, ce qui entraîne des perturbations répétées sur la question des suspensions. Alors que le gouvernement souhaite que les députés suspendus s’excusent d’abord, l’opposition dit que les suspensions doivent être révoquées sans aucune excuse. Le président du Rajya Sabha, M Venkaiah Naidu, avait exhorté le gouvernement et l’opposition à sortir de l’impasse sur les suspensions et à trouver une solution à l’amiable.