Mises à jour en direct de la session d’hiver du Parlement : le projet de loi d’amendement sur les salaires et les services des juges sera déposé à Rajya Sabha aujourd’hui

Nouvelles en direct de la session d’hiver du Parlement : Le ministre du droit de l’Union, Kiren Rijiju, proposera le projet de loi d’amendement 2021 sur les juges de la Haute Cour et de la Cour suprême (salaires et conditions de service) à Rajya Sabha pour examen et adoption aujourd’hui. Le projet de loi a été adopté par le Lok Sabha le 8 décembre. Le Centre doit également présenter le projet de loi sur les stupéfiants et les substances psychotropes (amendement) 2021 au Lok Sabha aujourd’hui.

Pendant ce temps, l’opposition devrait poursuivre sa protestation contre la suspension des 12 députés du Rajya Sabha. Le gouvernement a déclaré qu’il était prêt à révoquer la suspension si les députés s’excusaient auprès de la Chambre, mais ces derniers sont restés provocants en disant qu’ils n’étaient pas en faute.

